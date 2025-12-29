Systemförvaltare till RIX Förvaltning
2025-12-29
Vill du vara med och bidra till en säker och effektiv betalningsinfrastruktur för hela Sverige? Just nu söker vi en verksamhetsnära systemförvaltare till vårt säkerhetshanteringssystem.
Riksbanken har som uppdrag att säkerställa stabilitet i det finansiella systemet och se till att betalningar kan utföras på ett säkert och effektivt sätt. Betalningar och betalningssystem utgör centrala delar av Sveriges infrastruktur och Riksbankens system omsätter dagligen cirka 550 miljarder svenska kronor. För att säkerställa att betalningar kan genomföras på ett tryggt och effektivt sätt, äger och driver Riksbanken det centrala betalningssystemet (RIX), som banker och andra aktörer kan använda för att genomföra betalningar samt det stödsystem som används för att följa upp och värdera de säkerheter som motparterna kan ställa mot kredit från Riksbanken.
DITT TEAM
Riksbanken består av nio avdelningar och enheten RIX förvaltning tillhör avdelningen för betalningar. Enheten består av 14 medarbetare med rollerna förvaltningsledare och systemförvaltare samt enhetschef. Vi arbetar nära de två andra RIX enheter, Operations och Affärsutveckling
VI ERBJUDER DIG
Utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges betalningsinfrastruktur står i fokus. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och mycket stor möjlighet till kompetensutveckling.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Rollen ingår i RIX-enhetens förvaltningsteam och du kommer arbeta med förvaltningsaktiviteter tillsammans med den interna IT-avdelningen och externa internationella leverantörer. Ditt fokus kommer att ligga på förvaltningen av Riksbankens tjänster för betalningar och säkerheter. Du kommer bland annat att jobba med verksamhetens behovsanalys, kravställning mot externa leverantörer, implementering, konfigurering och test av ny funktionalitet i systemet samt information och support till deltagarna. Just nu pågår flera stora projekt inom betalningsinfrastrukturen där du kommer vara involverad. Viss schemaläggning och 24/7 beredskap förekommer då du kommer att vara en del av incident- och change/releaseorganisationen kring RIX systemen.
MER OM DIG
Du har viss erfarenhet av arbete med verksamhetsnära systemförvaltning eller liknande roller, gärna inom bank och finans. Du har erfarenhet av och lätt för att arbeta i olika system. Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet. Vårt interna språk är svenska men vi arbetar mycket med internationella kontakter vilket ställer krav på att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med RIX-systemen, värdepapper, säkerheter, betalningar eller avvecklingssystem inom centralbank, finansiell infrastruktur, bank eller finansiell sektor väger tungt i urvalsprocessen. Utöver ovanstående är även följande erfarenheter meriterande: incidenthantering, avveckling/clearing, SWIFT, ISO20022.
Som person är du initiativtagande, flexibel, självgående, serviceinriktad och är bra på och gillar att arbeta i team. Du är strukturerad, har ett starkt system/ekonomi-intresse och en god problemlösande analysförmåga.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Huvudkontoret Klara, Klarabergsgatan 31-33
Arbetstid: Fast arbetstid, viss schemaläggning
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 januari 2026. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Vi har valt annonseringskanaler och undanber oss försäljare av rekryteringstjänster och annonser.
