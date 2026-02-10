Systemförvaltare inom Linux
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du bidra med dina Linuxkunskaper på en myndighet där du gör verklig skillnad för Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vi söker nu en eller flera engagerade och erfarna Linuxspecialister med placering i Kista Du blir en del av en dedikerad Linuxgrupp som arbetar tight tillsammans, delar kunskap och fattar beslut gemensamt. Arbetet omfattar:
Drift, vidareutveckling och optimering av vår Linuxmiljö, inklusive backend-komponenter och distribuerade Linux-system
Support och tekniskt användarstöd
Automatisering, förbättring av processer och effektivisering av drift
Medverkan i projekt relaterade till Linuxbaserade system, klusterlösningar, AI, CI/CD, distribuerade filsystem, containrar och infrastrukturtjänster
Om enheten
Tjänsten tillhör IT-enheten inom avdelningen Forskningsstöd. Här samarbetar vi nära våra forskare och verksamheter för att säkerställa robusta, effektiva och långsiktigt hållbara IT-lösningar. Läs mer om vad vi gör här: Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Djup teknisk kompetens och flerårig erfarenhet av Linux
God förmåga inom systemadministration, felsökning och script-utveckling
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett samarbetsinriktat och prestigelöst arbetssätt
Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, är självgående och bidrar aktivt till gruppens gemensamma arbetssätt och helhetsleverans. Du värdesätter att beslut fattas utifrån teknisk kvalitet och långsiktig hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av drift av distribuerade Linux-system och klusterlösningar
Erfarenhet av automation, konfigurationshantering och infrastrukturoptimering
Arbetat med Linux-baserade backend-miljöer och skalbara driftsplattformar
Kunskap om verktyg och ekosystem relevanta för effektiv Linux-drift (ex. konfigurationshantering, containerteknik, CI/CD-flöden, övervakning)
Kompetens inom närliggande teknikområden som FOI bedömer relevanta
Erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV via ansökningsknappen senast den 20:e februari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sketionschef Daniel Åkerstedt. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
