Systemförvaltare för SharePoint till IT-stödsystem
Region Gävleborg, IT-förvaltning / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2025-09-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, IT-förvaltning i Gävle
, Söderhamn
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Enheten IT-stödsystem är en del av Region Gävleborgs IT-förvaltning. Enheten ansvarar för och säkerställer att våra informations- och kommunikationsverktyg fungerar optimalt och är anpassade efter verksamheternas behov. Vi är ca 18 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån två IT-förvaltningsobjekt; Kommunikationsverktyg samt Interna och verksamspecifika system. Detta innefattar bland annat våra webbar, SharePoint, m365, e-post, Teams, ärendehanteringssystem, HSA/SITHS, organisationsprocessen, telefoni och videosystem.
Vi söker nu en systemförvaltare med huvudsakligt fokus på SharePoint. Här får du chansen att utvecklas, ta ansvar och bidra till framtidens Region Gävleborg - kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i objektet Kommunikationsverktyg där vi tillsammans ansvarar för våra digitala samarbetsverktyg. Som systemförvaltare får du ett viktigt systemansvar och du kommer att arbeta nära kollegor för att säkerställa att förvaltning och utveckling sker på ett strukturerat och behovsanpassat sätt. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara vår SharePoint-miljö, där du bidrar till att skapa effektiva och användarvänliga samarbetsytor som stödjer verksamhetens behov. Rollen innebär både operativt arbete och strategisk utveckling, med stort utrymme för egna initiativ och samarbete.
Som systemförvaltare kommer du
• förvalta system enligt beslut, lagar, planer, avtal och processer
• konfigurera, planera, testa och verifiera systemet
• delta i utveckling av funktioner och system
• ta fram systemdokumentation, manualer och rutinbeskrivningar
• driva uppdrag inom objektet systemet som innefattar att planera, genomföra och följa upp
• omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad inom ditt ansvarsområde
• vara en del av objektets tredjelinje-support.
Hos oss får du
• arbeta i ett stöttande team med kollegor som verkar för god sammanhållning och där vi skapar starka samarbeten
• vara med och bidra till att våra samhällsfunktioner fungerar
• möjlighet till kompetensutveckling i en dynamisk och mångfacetterad miljö
• möjlighet till ett hållbart arbetsliv vilket innebär flexibilitet i hur och var du utför ditt arbete.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som systemförvaltare för SharePoint ser vi att du är självgående, strukturerad och har ett proaktivt arbetssätt. Du tar egna initiativ och driver dina processer framåt med fokus på resultat och kvalitet. Eftersom rollen innebär nära samarbete med verksamheten är god samarbetsförmåga avgörande. Du är lyhörd, har lätt för att kommunicera och bygger förtroendefulla relationer med kollegor och användare. Du trivs med att arbeta i team och bidrar aktivt till gemensamma mål. Vi värdesätter också att du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändring och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
För tjänsten krävs att du har
• kunskap i IT-system och god vana av digitala verktyg
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• goda kunskaper i SharePoint on prem och online.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att administrera SharePoint samt kunskap och erfarenhet av systemförvaltning, men det är inget krav.
Välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, IT-förvaltning Kontakt
Annette Bergqvist Sletten, enhetschef annette.bergqvist.sletten@regiongavleborg.se 026-158600 Jobbnummer
9509984