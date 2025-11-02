Systemförvaltare
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Tjänsten som systemförvaltare finns på avdelningen IT och kompetens. Här arbetar vi med att stödja verksamheten i frågor kring schema, IT och systemstöd. Vi arbetar med utveckling av verksamheten i form av digitala lösningar, kompetensförsörjning och kompetenshöjning och även med hantering av bemanningsfrågor vid akut och längre frånvaro.Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Arbetet som systemförvaltare innebär att arbeta med att styra och stödja verksamheten både i praktisk användning av befintliga system i form av kompetensutveckling, upprättande av manualer och instruktioner samt stöd vid akuta fel. Arbetet inkluderar även att fånga utvecklingsbehov av systemen utifrån verksamhetens behov som passar med befintliga och nya arbetssätt och tillsammans med leverantören hitta lämpliga lösningar.
Vi har behov av att öka den digitala mognaden i organisationen och vill utveckla användandet av det befintliga systemstöd som finns idag. Vi använder oss av Office 365 och ser gärna att du är riktigt vass på de funktioner som finns och kan hjälpa verksamheten att nyttja systemet till fullo.Kvalifikationer
För tjänsten krävs högskoleutbildning som är lämplig för förekommande arbetsuppgifter.
Du behöver också ha:
* Kunskap om de funktioner som finns i Office 365
* Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning inom informationssäkerhet
* Goda kunskaper om aktuell lagstiftning som rör verksamheten, främst socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
* Goda kunskaper i excel och Power BI
Det är meriterande med:
* Erfarenhet från vårt verksamhetsområde
* Körkort för bil
Vi söker:
* en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
* dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
* dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
* dig som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 1520 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
