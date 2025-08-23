Systemarkitekt till vår kund i Malmö
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-08-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens SAAS-plattform? Hos vår klient får du en nyckelroll i ett team som värdesätter nytänkande och handlingskraft.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen blir du en central del av vår kunds plattformsteam där du arbetar nära deras SaaS-lösning i Azure. Du kommer framför allt att arbeta med Azure Kubernetes Service (AKS) i en produktionsmiljö, där ditt ansvar blir att vidareutveckla plattformen.
Rollen passar dig som trivs med att vara hands-on, som gärna kommer med egna ögon på plattformen och utmanar, felsöker, och som vill vara med och påverka hur vi utvecklar och skalar deras plattform framåt.
Samarbetet med teamet är tätt och präglas av korta mål, agila arbetssätt och en vilja att hela tiden testa och förbättra. Här får du utrymme att bidra med egna erfarenheter och perspektiv - inte bara följa det som redan finns på plats.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
Du får möjlighet att arbeta brett - från att hantera Kubernetes-resurser som Deployments, Services och Ingress, till att bygga och underhålla CI/CD-flöden i Azure DevOps eller GitHub Actions.
VI SÖKER DIG SOM
• har arbetat praktiskt med Azure Kubernetes Service (AKS) i skarpa produktionsmiljöer
• har erfarenhet av att designa, konfigurera och optimera Azure-resurser med fokus på kostnadseffektivitet och prestanda
• har erfarenhet av Helm - både att skapa egna charts och underhålla eller använda färdiga lösningar
• har erfarenhet av att bygga och hantera centrala resurser i Kubernetes som Deployments, Services, Ingress, ConfigMaps, Secrets och Namespaces
• kan sätta upp och underhålla CI/CD-flöden i exempelvis Azure DevOps eller GitHub Actions, särskilt kopplat till deployment i AKS
• har erdarenhet av äkerhet i Kubernetes, inklusive RBAC, nätverkspolicys och hantering av secrets
• har erfarenhet av att felsöka och lösa problem på olika nivåer - från pods och containers till nätverk och ingress
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9472587