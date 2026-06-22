Systemansvarig IT
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-22
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Vi söker nu en erfaren systemansvarig IT till ett uppdrag inom verksamhetskritiska applikationer för elmarknad och kraftsystem. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av applikationsförvaltning, leverantörsstyrning och arbete med system som ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en enhet som ansvarar för förvaltning, utveckling och drift av verksamhetskritiska applikationer kopplade till elhandel, avräkning, kapacitetsprognoser, avbrottshantering och styrning av elkraftsystemet. Rollen innebär att stötta i hemtagning av applikation från leverantör samt att avlasta andra systemansvariga vid hög arbetsbelastning.
Du arbetar nära verksamheten och blir en viktig del i att säkerställa att systemen stödjer både operativa och strategiska mål.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Hantera incidenter, problem och felsökning i 2:a linjen
Planera, föredra och följa upp förändringar
Automatisera flöden och bidra till förbättrade arbetssätt och rutiner
Ge stöd och support till interna och externa parter
Bistå vid teknisk kravspecificering och framtagning av nya lösningar och integrationer
Samarbeta med verksamheten, andra systemansvariga samt externa organisationer i Norden och Europa
Hantera systemleverantörer och avtal
Säkerställa årshjulsaktiviteter såsom riskanalyser, återställningsplaner samt drift- och säkerhetstillstånd
Skapa och underhålla test- och utvecklingsmiljöer samt arbeta med kontrollerad driftsättning i egna datacenter
Samordna och genomföra tester tillsammans med verksamheten, säkerhetsspecialister och testledare
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Högskoleutbildning inom systemvetenskap eller datateknik om minst 180 hp, alternativt minst 5 års arbetslivserfarenhet inom IT-verksamhet
Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av system- och applikationsförvaltning, varav minst 1 år med verksamhetskritiska och/eller säkerhetskänsliga system
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som systemansvarig eller applikationsansvarig IT
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med pm3 och livscykelhantering inom applikationer eller motsvarande modell
Minst 2 års erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning av internationella leverantöre
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Mervärdeskrav
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med agila metoder och verktyg som Jira eller Azure DevOps
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Sundbyberg
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9972163