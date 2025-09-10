Systemadministratör inom Windows - konsultuppdrag i Linköping
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Malmö.
Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Är du den som gillar att ta kommandot över komplexa Windows-miljöer? Som triggas av att allt ska fungera, även när kraven är höga och ingenting får gå fel? Då är det här uppdraget för dig. Som systemadministratör får du arbeta hands-on i en avancerad miljö där robusthet, säkerhet och stabilitet är helt avgörande - och där din erfarenhet blir avgörande för att helheten ska hålla.
Vad du får göra
- Administrera och utveckla Windows Server och klientoperativsystem i större miljöer.
- Bygga och anpassa installationsmedia för Windows.
- Arbeta med nätverkslösningar, IP-planering och konfiguration.
- Säkerställa IT-säkerhet i miljöer med mycket höga skyddskrav.
Vem du är
Du har flera års erfarenhet som systemadministratör och är trygg i Windows Server och klientmiljöer. Du gillar att jobba på djupet, ta ansvar för kritiska system och lösa problem där detaljerna spelar roll.
En utbildning inom IT/datavetenskap är en bra grund, men det är din praktiska erfarenhet och din vilja att ta ansvar i komplexa miljöer som är det viktigaste här.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
- Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
