Systemadministratör
Thalamus it consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-31
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Vi söker en erfaren systemadministratör till ett konsultuppdrag där du får arbeta med drift, förvaltning och utveckling av IT-miljöer. Uppdraget ger dig möjlighet att bidra till stabila och säkra system i en tekniskt komplex och verksamhetskritisk miljö.Jobba hos oss
Thalamus är experter på att erbjuda företag heltäckande personal och IT-tjänster inom infrastruktur. Här ser vi individens potential och skapar möjligheter för att du ska nå dina ambitioner. Vår strävan är att skapa trivsel, utrymme att växa och få dig att nå framgång i din karriär.
Vi hoppas nå dig som vill hitta en karriär inom IT och letar efter en roll som passar dig, vare sig de är att vara en mångsidig generalist eller en områdesspecialist. Här gör du jobbet medan vi tillhandahåller certifieringar för att du ska nå dina IT-önskningar och skapar möjligheter baserat på din vilja och mål. Med våra samarbeten har vi skapat tydliga val hur du går framåt utifrån dina karriärsmål. Du kommer bli erbjuden certifieringar, utbildningsplaner och intressanta uppdrag. Dessutom får du tillgång till friskvårdsbidrag för att hålla dig hälsosam och i god form på vägen.
Om rollen
I rollen arbetar du som konsult ute hos kund och ansvarar för att säkerställa en stabil och effektiv IT-drift. Du ingår i ett team som arbetar med både daglig förvaltning och förbättring av IT-miljön.
Arbeta med drift och förvaltning av system och plattformar
Vara en del av kundens IT-organisation och samarbeta med andra team
Säkerställa hög tillgänglighet och prestanda i systemen
Bidra till utveckling och förbättring av IT-miljönPubliceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar både operativ drift och förbättringsarbete. Du arbetar med felsökning, installation och optimering av system samt bidrar till långsiktiga lösningar.
Administrera och underhålla servrar och systemmiljöer
Övervaka drift, identifiera och åtgärda incidenter
Installera, konfigurera och uppgradera system och applikationer
Arbeta med användar- och behörighetsadministration
Säkerställa backup, återställning och säkerhetsåtgärder
Dokumentera lösningar och rutiner
Delta i projekt och förändringsarbeteBakgrund
För att lyckas i rollen är du en tekniskt kunnig och strukturerad systemadministratör med erfarenhet från driftmiljöer i större organisationer.
Erfarenhet av systemadministration (Windows och/eller Linux)
Erfarenhet av serverdrift och infrastrukturtjänster
God kunskap om Active Directory eller motsvarande
Erfarenhet av virtualisering (t.ex. VMware, Hyper-V)
Erfarenhet av ITSM-verktyg och ärendehantering
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av moderna teknologier och automatiserade miljöer.
Erfarenhet av molntjänster (Azure, AWS eller GCP)
Erfarenhet av scripting (t.ex. PowerShell, Bash eller Python)
Erfarenhet av containerteknik
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom IT-drift
Erfarenhet från större organisationer eller komplexa miljöer
Du som person
Vi är Thalamus, och det innebär att du som anställd blir en viktig tillgång och ansiktet utåt för våra kunder. Vi söker därför personer som är flexibla, sociala, hjälpsamma och trevliga, med en stark vilja att utvecklas.
Du behöver inte ha en exakt plan för framtiden, men du ska ha en önskan att växa inom IT-infrastruktur. Vi kommer att finnas där för att stötta och guida dig på din resa.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156850-2126098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Stockholm Central (visa karta
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111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus IT Jobbnummer
10017518