Data Engineer / BI Engineer
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet där data är en central del av den digitala utvecklingen inom flygplatsnära processer. Teamet ansvarar för en data- och analysplattform som samlar information från viktiga verksamhetssystem och omsätter den till rapporter, insikter och bättre beslut.
Just nu pågår en förflyttning där data och rapporter migreras till en ny plattform baserad på Azure Databricks i kombination med dbt. Samtidigt behöver befintliga lösningar i äldre miljöer förvaltas och vidareutvecklas. Rollen passar dig som trivs med att röra dig mellan modern dataplattform, klassisk BI och nära dialog med verksamheten. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill skapa konkret affärsvärde i en tekniskt varierad och komplex miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och underhåller rapporter och dashboards i Power BI utifrån verksamhetens behov.
Du bygger nya datalösningar i Azure Databricks med dbt, från datakontrakt och utveckling till automatiserade tester och leverans.
Du förvaltar och vidareutvecklar befintliga lösningar i både den nya plattformen och äldre miljöer som SQL Server on-premises och Azure SQL.
Du driver ditt arbete framåt i ett agilt team och bidrar i planering, estimering och dialog med verksamheten.
Du är med och formar robusta, skalbara och långsiktigt hållbara lösningar med fokus på både teknik och nytta.
Du delar kunskap inom teamet och bidrar till ett arbetssätt där struktur, kvalitet och samarbete står i centrum.
KravMinst 5 års erfarenhet som Analytics-, BI- eller Data Engineer inom Business Intelligence
Dokumenterad erfarenhet av utveckling i Power BI
Dokumenterad erfarenhet av utveckling i Azure Databricks
Dokumenterad erfarenhet av SQL Server och Azure SQL
Dokumenterad erfarenhet av CI/CD i Azure DevOps, GitHub Actions eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av dimensionell datamodellering enligt Kimball eller Inmon
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Möjlighet att genomföra drogtest
MeriterandeErfarenhet av Medallion Architecture (bronze, silver, gold) eller motsvarande
Erfarenhet av dbt
Erfarenhet av Python
Erfarenhet av arbete med on-prem servrar
Erfarenhet av automatiserade tester och datakvalitetskontroller
Erfarenhet av DevOps-principer
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156715-2126054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10017492