Systemadministratör
2026-04-27
Vill du arbeta i en varierande och tekniskt avancerad roll där du får kombinera systemutveckling, IT-drift och praktiskt arbete i fält? Vi söker dig som vill vara med och utveckla, förvalta och kvalitetssäkra komplexa IT- och provsystem i en miljö där både teknik och verklig användning står i fokus. Här får du en nyckelroll i att knyta samman mjukvara, hårdvara och drift - och bidra till innovativa lösningar i en verksamhet som ständigt utvecklas.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
I rollen arbetar du med att utveckla och förvalta enhetens IT-system, analysverktyg och provsystem, samtidigt som du bidrar till verifierings- och valideringsverksamheten.
Du ansvarar för att ta fram tekniska krav och lösningar för komplexa system och produkter, samt fungerar som en viktig länk mellan mjukvara, hårdvara och IT-drift. Arbetet omfattar utveckling och underhåll av system och integrationer, konfiguration och administration av IT-miljöer samt stöd till användare genom hela processen - från planering till rapportering och uppföljning.
I rollen kommer du stödja och delta med kommunikation- och IT-utrustning vid provverksamhet och tester sker där systemet är avsett att användas, det vill säga både inom- och utomhus. Din arbetsmiljö kommer vara omväxlande där det även ingår att röra sig i utomhusmiljö och i skog och mark.
Du deltar även i projekt kopplade till avancerade tekniska produkter, driver utvecklingsuppdrag inom området framåt med fokus på kvalitet, funktionalitet och teknisk utveckling.
Tjänsten är placerad i Karlsborg, inrikes resor förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant IT-inriktad högskoleutbildning alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med servrar och systemadministration i Windows samt Linux, både med hårdvara och mjukvara. Du har även relevant erfarenhet av fiberoptik, samt av programmering. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i projektform samt om du har erfarenhet av digital signalbearbetning. Vi ser även positivt på om du har kunskap inom Active directory och GPO samt kunskaper om SAN och backup. Har du även kunskap inom elektronik, så som finelektronik eller svagström ser vi även positivt på det.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare är du kvalitetsmedveten i ditt arbete och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter där du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Philip Blåder 076-633 24 65 eller via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta Åsa Strömhielm på mailto:asa.stromhielm@fmv.se
om du har frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
