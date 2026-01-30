Systemadministratör
2026-01-30
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär och arbeta i en roll där du får kombinera teknisk spets med ett tydligt verksamhetsfokus? Nu finns möjligheten att kliva in i en nyckelroll som systemadministratör i ett engagerat och kunnigt team.
Vad erbjuder vi?
En central och ansvarsfull roll där du får arbeta med drift och förvaltning av affärskritiska system
Möjlighet att utvecklas tekniskt och professionellt inom ILS/IPS och livscykelhantering av system
Ett kompetent och sammansvetsat team med hög samarbetsnivå och god kunskapsdelning
Flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka
Ett uppdrag med långsiktighet, där ambitionen är övergång till anställning efter uppdragsperioden.
Här får du arbeta nära både användare och teknik, med ansvar för samhällsviktiga system och långsiktiga lösningar. Rollen passar dig som drivs av kvalitet, stabil drift och möjligheten att göra verklig skillnad i vardagen.
Du blir en del av en organisation som värdesätter struktur, kvalitet och kontinuerlig förbättring. Här råder en professionell men prestigelös kultur där medarbetare uppmuntras att ta ansvar, bidra med idéer och utvecklas tillsammans.
Vem söker vi?
Vi söker efter dig som har en bakgrund inom systemadministration och teknisk support, och som trivs i en roll med många kontaktytor och ett tydligt serviceuppdrag.
Krav och kvalifikationer:
Minst 4 års erfarenhet av systemadministration och teknisk support
Grundläggande kunskaper inom nätverk och serveradministration
Mycket god vana av ärende- och incidenthantering
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Certifieringar eller eftergymnasial utbildning inom IT, systemadministration eller närliggande områden.
Utöver din tekniska kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är social, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du arbetar strukturerat, är självgående och tar egna initiativ, samtidigt som du är lyhörd och prestigelös i ditt arbetssätt. Ett starkt servicefokus och en genuin vilja att hjälpa andra är avgörande för att lyckas i rollen.
Vad innebär rollen?
I rollen som systemadministratör ansvarar du för drift, förvaltning och vidareutveckling av system inom ILS/IPS. Integrated Logistics Support och Integrated Product Support syftar till att säkerställa att system och produkter kan underhållas och stödjas effektivt genom hela livscykeln. Du blir en viktig del i att säkerställa stabilitet, funktionalitet och att systemen uppfyller både tekniska och verksamhetsmässiga krav.
Rollen är varierad och kombinerar tekniskt arbete med användarnära support, samverkan med leverantörer samt ett kontinuerligt förbättringsarbete. Du arbetar proaktivt för att optimera både drift och kostnadseffektivitet, samtidigt som du bidrar till en hög användarupplevelse.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Förvaltning och övervakning av system inom ILS/IPS
Hantering av ärenden, incidenter och klientmiljöer
Installation, konfiguration och felsökning av system
Genomförande av systemuppdateringar och förbättringsåtgärder
Samarbete med externa leverantörer och arbete med IT-säkerhet.
Uppdraget är en konsultanställning med start tidigt i Q1 och pågår i 12 månader, med eventuell möjlighet till övergång till anställning. Resor kan förekomma i uppdraget då kollegor är placerade på annan ort. Omfattningen är 100 %. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
