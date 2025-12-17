Systemadministratör
2025-12-17
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Löneenheten
Löneenheten är placerad i Slite och tillhör regionstyrelseförvaltningen.
Vårt uppdrag är att se till att samtliga anställda inom Region Gotland får korrekt lön i rätt tid. Vi ger råd och stöd till regionens chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor och arbetar i team som levererar tjänster till hela organisationen.
Nu söker vi en systemadministratör till teamet HR-system. Du kommer att arbeta i vårt lönesystem HR+ och även kunna ge stöd i frågor om vårt schema- och bemanningssystem Medvind. Rollen är central i löneprocessen och innebär att du arbetar nära både system och verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som systemadministratör är du en central resurs för administration, konfiguration och support av HR-system. Arbetet är mycket omväxlande. Huvudsakliga arbetsuppgifter är
• Arbeta i HR+ med driftkörningar och löneprocessens olika steg
• Ge support och service till användare via telefon och digitala kanaler - du är en trygg kontakt som löser frågor snabbt och professionellt
• Skapa och analysera rapporter och listor i Excel - din förmåga att strukturera och presentera data är högt värderad
• Delta i felsökningar, systemförändringar och utvecklingsarbete utifrån lagar och avtal
• Kunna hålla i utbildningar och informationsträffar för användare
Vem är du?
Du som söker bör ha en gymnasieutbildning med inriktning mot exempelvis ekonomi, administration, system eller har en flerårig arbetslivserfarenhet som löne-/systemadministratör. B-körkort är ett krav. Önskvärt är även eftergymnasial utbildning inom samma område.
Du har erfarenhet av lönearbete och är van att arbeta i lön/HR-system, gärna Vismas HR+ och Medvind. Goda kunskaper i excel är ett krav. Som person drivs du av att ge andra service samt har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera när det behövs. Du är kommunikativ och trygg i både skrift och tal - du kan förklara komplexa saker på ett enkelt sätt och tar gärna initiativ och ser till att frågor når hela vägen i mål.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Ersättning
