Systemadministratör
2026-03-21
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Löneenheten
Löneenheten finns i Slite och tillhör regionstyrelseförvaltningen.
Vårt uppdrag är att se till att samtliga anställda inom Region Gotland får rätt lön - i rätt tid. Enheten består idag av tre team som arbetar med lönehantering och ett team som arbetar med systemen kopplade till bemanning och lön, samt löneredovisning.
Vi söker nu en systemadministratör till vårt team för HR-system.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du främst att arbeta i vårt bemanningssystem Medvind, men också i vårt personal- och lönesystem HR+ . Som systemadministratör arbetar du systemnära med konfigurering, regelverk och olika systemflöden. Du blir en viktig del av löneprocessen och utför bland annat driftkörningar i systemen. Du kommer också bidra till utvecklingen av våra digitala arbetstidsprocesser, arbeta med felsökning samt genomföra utbildningar och ge stöd till verksamheterna.
I rollen ingår att se till att Medvind och HR+ är korrekt uppsatta, logiskt strukturerade och följer gällande avtal och regler, för att minimera fel och skapa stabila processer. Rollen är en central del i löneprocessen.
Del av dina arbetsuppgifter:
• Administrera, konfigurera och vidareutveckla funktioner i våra HR-system
• Genomföra driftkörningar enligt tidplan, tex inläsning av arbetstid och statistik
• Säkerställa korrekt tillämpning av regelverk i systemen
• Dokumentera systeminställningar, rutiner och arbetssätt
• Ge support och service till användare via telefon och digitala kanaler
• Stödja chefer och verksamheter i användningen av systemen
• Delta i felsökningar och systemförändringar utifrån lagar och avtal
• Planera och genomföra utbildningar och informationsträffar
Vem är du?
Du har en gymnasieutbildning med relevant inriktning eller motsvarande erfarenhet och har tidigare arbetat i HR system, gärna Medvind. B körkort är ett krav.
Vi söker dig som har erfarenhet av systemadministration eller tekniskt systemstöd och som arbetar på ett strukturerat sätt med god förmåga att prioritera även när arbetsbelastningen varierar. Du kan läsa och tolka kollektivavtal och andra regelverk och är trygg och serviceinriktad i kontakt med användare. Du behärskar Officepaketet väl, särskilt Excel, och uttrycker dig mycket väl på svenska både muntligt och skriftligt.
Du har god förståelse för arbetstids- och bemanningsfrågor och trivs i en roll där du får utveckla och förbättra våra processer och systemstöd. Du har ett intresse för hur digitala verktyg kan förenkla vardagen - både för medarbetare och chefer.
Som person visar du personlig mognad i ditt sätt att hantera olika situationer och relationer, och du har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt där du gärna söker förbättringar och hittar vägar framåt. Du har även en god muntlig kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och anpassat sätt. Dessutom arbetar du strukturerat och noggrant, vilket skapar trygghet och tydlighet både för dig och för andra. Vi ser att du är analytisk, nyfiken och gärna bidrar med idéer när vi utvecklar våra digitala processer vidare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.

Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/361".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Gotland
(org.nr 212000-0803)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lönenheten

Kontakt
Göran Karlström, enhetschef 0498-206301

Jobbnummer
9811644