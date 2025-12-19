System-/mjukvaruutvecklare
Combitech AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-12-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Arboga
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett team som utvecklar avancerade datorsystem för ledande företag inom försvars-, transport- och industrisektorn? Som system-/mjukvaruutvecklare hos Combitech i Västerås får du möjlighet att göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle. Vi söker dig med akademisk utbildning i system-/mjukvaruutveckling och erfarenhet av C, C++ eller C#, samt kunskap om molnplattformar som Azure, GCP eller AWS.
Din roll som system-/mjukvaruutvecklare
I rollen som system-/mjukvaruutvecklare kommer du att arbeta med ledande företag inom försvars-, transport- och industrisektorn. Du får designa och utveckla avancerade datorsystem för att möta våra kunders behov och krav, samt hålla dig uppdaterad med de senaste teknikerna inom säkra IT-system.
Du kommer att bli en del av en arbetsmiljö där säkerhet och tillgänglighet står i fokus, och du kommer att jobba med ett sammansvetsat och kompetent team som ständigt delar med sig av sin kunskap. Vi ger dig frihet att balansera ditt arbete med en rik fritid - vi tror på en harmonisk kombination av karriär och privatliv. Arbetsplatsen kan vara ute hos kund i uppdrag, eller på vårt kontor där vi arbetar som team. I många fall behöver du vara hos kund.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom systemutveckling eller mjukvaruutveckling och minst några års arbetslivserfarenhet inom system- eller mjukvaruutveckling (webbutveckling är ej relevant för denna roll). Du bör ha erfarenhet av att arbeta med en eller flera molnplattformar såsom Azure, GCP eller AWS. Erfarenhet av både molnplattformar och on-prem-lösningar är meriterande.
Du har erfarenhet av agila arbetsmetoder som Scrum och/eller Kanban och kunskaper inom något eller några av språken Java, C++, C#, Python eller C. Vi söker en person med en öppen och nyfiken personlighet som bidrar till ett positivt arbetsklimat och stark teamkänsla. Du har en vilja att driva projekt framåt och bygga starka kundrelationer samt god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Elias Norström, +46 734468615
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38991". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9657069