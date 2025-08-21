System Safety Engineer
2025-08-21
Vi söker nu en senior konsult med gedigen erfarenhet av systemsäkerhet, mjukvarusäkerhet och projektledning till ett spännande uppdrag inom försvars- och säkerhetsindustrin. Du kommer att arbeta i en komplex, teknisk miljö där hög kvalité, tillförlitlighet och säkerhet är avgörande.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med:
*
Säkerhetsanalys av tekniska system enligt gällande standarder och krav
*
Integration av systemsäkerhetskrav i utvecklingsprojekt
*
Stöd till projektledare och tekniska team i frågor som rör system- och mjukvarusäkerhet
*
ILS (Integrated Logistics Support) och System Reliability Engineering
*
Säkerställande av efterlevnad mot både interna och externa regelverk
Miljön ställer höga krav på struktur, analysförmåga och förmåga att kommunicera tekniska säkerhetskrav på ett tydligt sätt. Arbetet sker i nära samarbete med olika ingenjörsteam och ledningsfunktioner.
Vi söker dig som har:
*
Djup kunskap inom System Safety och System Reliability Engineering
*
Flerårig erfarenhet av att arbeta med ILS
*
Bakgrund inom mjukvarusäkerhet
*
Erfarenhet av projektledning i tekniska utvecklingsprojekt
*
God vana av att arbeta enligt säkerhets- och kvalitetsstandarder (t.ex. MIL-STD-882, ISO 26262 eller liknande)
*
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
*
Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsprövning)
Meriterande:
*
Tidigare arbete inom försvarsindustrin eller annan högsäkerhetsverksamhet
*
Erfarenhet av compliance management och regulatoriska processer

Publicering: 2025-08-21

Övrig information
*
Arbetet kräver godkänd säkerhetsprövning
*
Placeringsort Malmö
* Period 1 September - 31 Januari
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök redan idag.
