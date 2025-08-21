System Safety Engineer

Experis AB / Datajobb / Malmö
2025-08-21


Vi söker nu en senior konsult med gedigen erfarenhet av systemsäkerhet, mjukvarusäkerhet och projektledning till ett spännande uppdrag inom försvars- och säkerhetsindustrin. Du kommer att arbeta i en komplex, teknisk miljö där hög kvalité, tillförlitlighet och säkerhet är avgörande.

Om uppdraget

Du kommer att arbeta med:

*

Säkerhetsanalys av tekniska system enligt gällande standarder och krav
*

Integration av systemsäkerhetskrav i utvecklingsprojekt
*

Stöd till projektledare och tekniska team i frågor som rör system- och mjukvarusäkerhet
*

ILS (Integrated Logistics Support) och System Reliability Engineering
*

Säkerställande av efterlevnad mot både interna och externa regelverk

Miljön ställer höga krav på struktur, analysförmåga och förmåga att kommunicera tekniska säkerhetskrav på ett tydligt sätt. Arbetet sker i nära samarbete med olika ingenjörsteam och ledningsfunktioner.

Vi söker dig som har:

*

Djup kunskap inom System Safety och System Reliability Engineering
*

Flerårig erfarenhet av att arbeta med ILS
*

Bakgrund inom mjukvarusäkerhet
*

Erfarenhet av projektledning i tekniska utvecklingsprojekt
*

God vana av att arbeta enligt säkerhets- och kvalitetsstandarder (t.ex. MIL-STD-882, ISO 26262 eller liknande)
*

Flytande svenska och engelska i tal och skrift
*

Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsprövning)

Meriterande:

*

Tidigare arbete inom försvarsindustrin eller annan högsäkerhetsverksamhet
*

Erfarenhet av compliance management och regulatoriska processer

Övrig information
*

Arbetet kräver godkänd säkerhetsprövning
*

Placeringsort Malmö
* Period 1 September - 31 Januari



Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök redan idag.

För frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenny Öster

jenny.oster@manpower.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Jenny Öster
Jenny.Oster@manpower.se

