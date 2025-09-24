Symaskinreparatör
Be-GE Sycenter AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Malmö
2025-09-24
Vi söker en reparatör med erfarenhet av montering av elektronik och övrig teknik komponenter. I dina arbetsuppgifter ska du serva och reparera symaskiner av alla märken, hantera felsökningar och underhåll. Du ska ha ett genuint intresse för teknik, problemlösning och noggrannhet.
Meriterande
• Service elektriker, installation - erfarenhet efterfrågas.
• Gymnasial utbildning eller liknande inom teknik och teknisk industri.
Kvalifikationer:
• Relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis som tekniker, operatör eller mekaniker.
• Har erfarenhet från servicebranschen
• Har ett intresse för teknik/ mekanik och el komponenter
• Har en vana av att arbeta problemlösande
• Kan arbeta självständigt och i grupp
• Kan kommunicera obehindrat på svenska både i tal och skrift
Du som är positiv, gillar utmaningar och lära sig nya saker kommer att trivas kanon. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: begesycenter@msn.com
Detta är ett heltidsjobb.
Be-GE Sycenter AB
Be GE Sycenter AB Jobbnummer
9525383