Sylteskolan 7-9 söker Ma/No lärare
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-03-13
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Sylteskolan är en F-9 skola där Trollhättans anpassade grundskola finns integrerad.
Vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett starkt ledarskap i klassrummen. Tydliga rutiner och anpassning av undervisningen är ledstjärnor i vår verksamhet. Vi ser mångfald som en tillgång och inkludering som en självklarhet. I vår verksamhet finns många olika nationaliteter representerade och i våra undervisningsgrupper undervisar vi elever utifrån olika kursplaner. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt!Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt? Vi söker dig som är behörig lärare i Ma och No för årskurs 7-9 och som brinner för att skapa en undervisning där alla elever ges förutsättningar att lyckas.
På vår skola utgår vi från att lärande sker bäst i en inkluderande, trygg och tillgänglig lärmiljö, där mångfald berikar och elevernas olikheter ses som en styrka. Du delar vår övertygelse om att differentierad undervisning, tydliga strukturer och en respektfull kultur är vägen till hög måluppfyllelse och god studiero.
Som lärare hos oss kommer du att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i matematik och No samt arbeta med tydliga ledarstrukturer, formativ bedömning och anpassningar som gynnar hela gruppen.
Du kommer bidra aktivt i kollegialt lärande och utveckling i ämneslag. Ditt arbete som mentor är viktigt för att skapa trygga relationer med elever och vårdnadshavare. För att vi ska lyckas skapa en hälsofrämjande skola förväntar vi oss att lärare samarbetar tätt med elevhälsan och övriga professioner för att stärka elevernas lärande och välmående Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har lärarlegitimation med behörighet i Ma och No för åk 7-9.
- Tror på skolans kompensatoriska uppdrag och har en lösningsfokuserad och nyfiken hållning.
- Ser tydliga förväntningar, ledarskap och relationsskapande som grunden i undervisningen.
- Är trygg i att anpassa och variera undervisningen så att fler når målen.
Anställningsinformation
Tjänsten är tillsvidare om lärarlegitimation utifrån eftersökt kompetens.
Intervjuer/rektrytering sker löpande.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Anna Malmsköld, Rektor 0520-497973 Jobbnummer
9795316