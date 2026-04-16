Svetstekniker Automation
2026-04-16
Vill du arbeta i teknikens framkant där svetsning möter automation och framtidens produktion? Vi söker nu en Svetstekniker med inriktning automation som vill vara med och utveckla smarta, effektiva och hållbara tillverkningsprocesser.
Om rollen
Som svetstekniker fungerar du som tekniskt expertstöd inom svetsning och svetsautomation. Du ansvarar för att utbilda och coacha operatörer och tekniker, samtidigt som du aktivt deltar i projekt och produktutveckling.
En central del av rollen är att driva förbättringar inom kvalitet, produktivitet och arbetsflöden, samt att genomföra svetsrevisioner och svetsarprövningar. Du säkerställer att gällande standarder och regelverk efterlevs, identifierar kompetensbehov inom organisationen och utvecklar relevanta utbildningsinsatser. Rollen innebär också samverkan med externa partners, såsom skolor och teknikleverantörer, för att stärka kompetensförsörjningen.
Du blir en del av ett kompetent team av specialister och tekniker som tillsammans driver utvecklingen av vår komponenttillverkning och automation framåt.
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och erfarenhet inom svetsning, gärna i kombination med automation och robotteknik. Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med strategiskt utvecklingsarbete.
Du är pedagogisk, kommunikativ och känner dig trygg i att utbilda och stötta andra. Med ett strukturerat arbetssätt tar du dig an utmaningar på ett effektivt sätt och behåller lugnet även i pressade situationer.
Vi ser gärna att du har:
IWS-utbildning (International Welding Specialist) och flera års erfarenhet av kvalificerat svetsarbete.
Gedigen kunskap om relevanta standarder, normer och föreskrifter inom svetsning samt stark förståelse för kvalitetssäkring.
Erfarenhet av att handleda eller utbilda andra är meriterande.
Dokumenterad praktisk erfarenhet av både svetsning och ritningsläsning.
Övrig information
Placeringsort är Väderstad.
Som en del av rekryteringsprocessen kan psykometriska tester komma att användas i syfte att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning. Innan anställning genomförs även en bakgrundskontroll av slutkandidat.
För frågor gällande rollen vänligen kontakta rekryterande chef, Group Manager Manufacturing Engineering, Rickard Vilhelmsson på 0142-820 32 eller rickard.vilhelmsson@vaderstad.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta Talent Acquisition Specialist, Ellinor Lindell på 0142-810 59 eller ellinor.lindell@vaderstad.comPubliceringsdatum2026-04-16Så ansöker du
Är du intresserad av tjänsten och motsvarar kraven är du välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-04-26.
Notera att ansökningar via mail inte tas emot. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Om Väderstad
Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2025 hade Väderstad 1900 medarbetare och omsatte 6,1 miljarder kronor.
Väderstad har utsetts till ett av Karriärföretagen 2026 - en utmärkelse för Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för studenter och unga. Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med att skapa en arbetsmiljö som präglas av utveckling, ansvarstagande, samarbete och lärande, där du som medarbetare får möjlighet att växa och bidra.
Vill du ha mer info så kolla gärna på denna korta film om Väderstad AB: https://www.youtube.com/watchv=otyG_kgySbg
