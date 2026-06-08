Regulatory Affairs / Compliance Specialist - Stockholm
Adecco Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i gränslandet mellan produktutveckling och regelverk? Har du erfarenhet av Regulatory Affairs, compliance eller kvalitet? Då kan detta vara uppdraget för dig. Vi söker nu en konsult till ett spännande uppdrag hos ett välkänt bolag inom konsumentvaror (FMCG) där du får en central roll i att säkerställa att produkter uppfyller gällande lagkrav och kan lanseras på marknaden.
Viktigt att veta: Vi presenterar kandidater till kund löpande och behöver ha samtliga profilerna klara senast nu på fredag den 12 juni. Är du intresserad av uppdraget rekommenderar vi därför att du skickar in din ansökan omgående.
Om uppdraget
II rollen kommer du att vara en viktig del av arbetet med att säkerställa att produkter uppfyller både nationella och internationella lagkrav. Du samarbetar nära utvecklingsteam och andra interna funktioner och deltar i projekt kopplade till nya produkter och innovation. Arbetet innebär ett stort fokus på struktur och detaljer där du ansvarar för att ta fram och sammanställa dokumentation för exempelvis produktregistreringar, notifieringar och märkning. Du arbetar även i interna system och bidrar till att skapa tydlighet i regelverkens tillämpning i en komplex och föränderlig miljö.y
Uppdraget är placerat i Stockholm och är på heltid med start så snart som möjligt. Det sträcker sig initialt över 12 månader med goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund. Efter en introduktionsperiod på plats finns möjlighet till visst distansarbete.
Vi söker dig som
Har en akademisk utbildning inom ett relevant område, exempelvis kemi, biologi eller teknik och som är trygg i både svenska och engelska i tal och skrift. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av arbete inom Regulatory Affairs, compliance eller kvalitet, gärna i en miljö där produkter omfattas av tydliga regelverk. Har du dessutom arbetat med EU-regelverk eller inom FMCG, kemi eller närliggande branscher är det ett stort plus.Publiceringsdatum2026-06-08Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och analytisk. Du trivs i en roll där du får arbeta med detaljer men samtidigt ha en bred kontaktyta och du har lätt för att kommunicera med olika typer av intressenter. Du är självgående i ditt arbete men uppskattar också att vara en del av ett team där man tillsammans driver arbetet framåt.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in ditt CV och en kort presentation så snart som möjligt – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Maria Skolgata 83 (visa karta
)
118 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Swedish Match Kontakt
Consultant Manager
Fredrik Löfgren Fredrik.Lofgren@adecco.se Jobbnummer
9952225