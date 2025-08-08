Svetsare till Zetterbergs!
Zetterbergs Industri söker en svetsare till sin tillverkningsavdelning i Östervåla utanför Uppsala. Har du tidigare arbetslivserfarenhet som svetsare och vill fortsätta utvecklas i en familjär produktionsmiljö kan detta vara uppdraget för dig.
Som svetsare på Zetterbergs Industri kommer du att tillhöra tillverkningsavdelningen och tillsammans med dina kollegor sköta den dagliga driften. Du ansvarar för att tillverkningen håller hög kvalitet och att produkterna lever upp till kundens önskemål. Arbetet är varierande, med både standardiserade och kundunika byggnationer.
Här finns goda möjligheter att utvecklas och växa inom företaget. Zetterbergs erbjuder vidareutbildning och värdesätter medarbetare som vill stanna länge och vara en del av företagets framtid.
Ansvarsområden
• MIG/MAG-svetsning enligt ritningar och specifikationer
• Ritningsläsning och kvalitetskontroll
• Arbete med olika metallmaterial och svetsutrustning
Vem är du?
Vi söker dig som har en svetsutbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har goda kunskaper i svetsning och svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av programmering, truck- eller traverskort, affärssystemet Monitor eller svetsrobotar (inklusive RobotStudio) är det meriterande.
Som person är du positiv, kvalitetsmedveten och noggrann. Du är en lagspelare som även kan arbeta självständigt och du gillar att lösa problem och ta dig an nya utmaningar. Intresse för förbättringsarbete är ett plus.Erfarenheter
• Svetsning
• Metallbearbetning
• Bockning och bearbetning av metall
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
