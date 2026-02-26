Svetsare till kundföretag i Valdemarsvik
2026-02-26
Är du en erfaren svetsare som vill arbeta i en kvalitetsfokuserad produktion?
Vi söker nu en erfaren och noggrann svetsare med kompetens inom MIG/ MAG och TIG-svetsning hos en av våra kunder i Valdemarsvik.
Vad innebär rollen
Som svetsare arbetar du med manuell svetsning i främst svart material såsom tunnplåt i svetsmetod MIG/MAG. Det förekommer även TIG-svetsning och svetsning i vitt material (aluminium/rostfritt). Du arbetar dagligen utefter ritningar, utför svetsarbete enligt specifikation och säkerställer att färdiga produkter uppfyller höga kvalitetskrav.
Du kommer svetsa varierade detaljer inom olika storlekar och tjocklekar. I din roll som svetsare ingår det också egenkontroller och kvalitetskontroller av tillverkade detaljer.
Arbetet sker både självständigt och i samarbete med övrigs kollegor i produktionens olika avdelningar.Kvalifikationer
• Utbildning på lägst gymnasium nivå inom Industriteknik med inriktning svetsning.
• Tidigare flerårig arbetslivserfarenhet där du svetsat i metoderna MIG/MAG och TIG, både i svart och vitt material.
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• Heta arbeten
• B-körkort och tillgång till bil om du ej är boende inom Valdemarsviks kommun.
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande
• Giltig svetslicens i ovannämnda svetsmetoder och material.
• Truckkort
Som person söker vi dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande och trivs i industriell verkstadsmiljö. Du är flexibel, social och lösningsorienterad som trivs både med självständigt arbete och teamwork.
Anställningen
• Arbetstider: 2-skift
• Start: omgående/enligt överenskommelse
• Uppdraget planeras pågå tillsvidare med möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget på sikt.Om företaget
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher. Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en långsiktig partner i din karriär. Ansök redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Fransson anna.fransson@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
9765360