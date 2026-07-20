Environment Manager till energiaktör i Malmö - driv morgondagens hålbarhet!
Academic Work Sweden AB / Hälsoskyddsjobb / Malmö Visa alla hälsoskyddsjobb i Malmö
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Vill du säkra miljömässig regelefterlevnad inom storskalig energi? Vi söker en strategisk Environment Manager till en global koncern i Skåne, där du får äga tunga hållbarhetsprojekt som ISO 50001-implementering och CSRD-rapportering.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag på heltid via Academic Work hos en av Sveriges största aktörer inom energiproduktion (med goda möjligheter till hybridarbete) och start under hösten 2026.
Som Environment Manager Sweden blir du bryggan mellan det centrala hållbarhetsteamet och de lokala anläggningarna. Ditt fokus ligger på att driva implementeringen av ISO 50001 till 2027, kvalitetssäkra miljödata för CSRD samt sköta rapporteringen till Energimyndigheten. Du agerar även expertstöd vid EU-taxonomirevisioner och komplexa lagstiftningsfrågor som REACH och PFAS.Dina arbetsuppgifter
Hållbarhetsredovisning (CSRD): Driva och samordna det lokala arbetet med datainsamling, kvalitetssäkring och förbättringsåtgärder kopplat till miljöfrågor inom ramen för CSRD.
Energi- och miljöledningssystem: Projektleda och förbereda implementationen av energiledningssystemet ISO 50001 för samtliga anläggningar till 2027. Du styr även externa konsultsamarbeten (t.ex. med WSP) gällande gap-analyser och slutrapporter.
Myndighetskontakt & Rapportering: Ansvara för den löpande kontakten med svenska energimyndigheter. Detta inkluderar lagstadgad energikartläggning, kartläggning av svenska anläggningar vart fjärde år samt den årliga framstegsrapporteringen till mars 2027.
Anläggningsstöd & Revisionsförberedelser: Stötta lokala sajter (exempelvis OKG) inför och under externa miljö- och EU-taxonomirevisioner samt driva efterföljande förbättringsplaner.
Lagbevakning & Regelefterlevnad: Monitorera och analysera förändringar i svensk och europeisk miljölagstiftning (såsom EU REACH och PFAS-regleringar) samt säkerställa att anläggningarna förstår kraven och har konkreta implementeringsplaner.
Vi söker dig som
Goda kunskaper av att arbeta med miljölagstiftning, regelefterlevnad eller miljöledningssystem (t.ex. ISO 14001 eller ISO 50001) inom industrin.
Goda kunskaper av projektledning, förändringsledning eller att initiera och driva processförbättringar.
Goda kunskaper och praktisk erfarenhet av datahantering, insamling och kvalitetssäkring för miljö- och energirapportering.
Goda kunskaper om nya ramverk och direktiv såsom CSRD och EU-taxonomin.
Flytande kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift (då rollen innebär tät kontakt med svenska myndigheter samt internationella kontaktytor).
Kunskap för denna roll förvärvas vanligtvis genom en högre akademisk universitetsexamen i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet från en liknande roll som miljöchef, miljösamordnare eller motsvarande. Vi tror på att kunskap och potential kan visas på många sätt, och det absolut viktigaste för rollen är din starka analytiska förmåga, ditt driv och ditt affärsmässiga helhetstänk.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att ha arbetat i en central expertroll som miljöchef, miljösamordnare eller motsvarande, specifikt inom energisektorn eller tung processindustri.
Certifiering inom ISO 14001:2015 (Miljöledningssystem) eller praktisk erfarenhet av att arbeta enligt dess standarder.
Praktisk erfarenhet av att självständigt hantera strategiska kontakter och lagstadgad rapportering gentemot svenska myndigheter (såsom Energimyndigheten).
Erfarenhet av att arbeta inom en internationell matrisorganisation samt vana av att leda, kravställa och granska externa miljökonsulter (exempelvis vid gap-analyser för ISO 50001).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7RYVAU". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10007268