CE-chaufför med krankort till Järna
Yourstaff 365 AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-07-20
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eller i hela Sverige
Är du en noggrann person som vill arbeta i ett familjärt företag? Är det viktigt för dig med rättvisa villkor, trevliga kollegor och en arbetsplats som är byggd på gemenskap? Då är detta något för dig.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med som är serviceminded och har erfarenhet av körning med lastbil med släp. Du erbjuds arbetsuppgifter som innebär lastbilskörning, krankörning och distribuering av gods till kunder runt Storstockholm och Sörmland.
För att trivas i denna roll ser vi att du är engagerad, ansvarsfull och . Du jobbar självständigt men arbetar gärna mot gemensamt uppsatta mål med kundens transportavdelning. Det är av värde att du är flexibel och ställer upp där behovet finns.
Arbetstider: måndag-fredag 07.00-16.00 där övertid kan förekommaKompetenser
CE-körkort
Krankort
YKB
Erfarenhet av lastbilskörning
God svenska i tal och skrift
Serviceminded
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/
153 30 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
André Celik andre@yourstaff.se Jobbnummer
10007263