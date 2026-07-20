Delprojektledare Genomförande
Avaron AB / Byggjobb / Norrtälje Visa alla byggjobb i Norrtälje
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett omfattande stadsutvecklingsprojekt där en helt ny hållbar stadsdel växer fram med bostäder, offentliga miljöer, service och teknisk infrastruktur. Här ska många delar fungera tillsammans över lång tid, från gator, VA och övrig försörjning till torg, parker och andra gemensamma funktioner.
Som delprojektledare för genomförande får du en central roll i att omsätta planer till verklighet. Du ansvarar för projektledning, ekonomistyrning och projektbudget i genomförandeskedet, samtidigt som du håller ihop samverkan mellan beställare, entreprenörer, exploatörer, konsulter och interna nyckelfunktioner. Du arbetar nära huvudprojektledare och övriga delprojektledare, och ingår i projektets ledningsgrupp. Det här är en roll för dig som vill påverka både ett komplext genomförande och den långsiktiga utvecklingen av en växande stad.
ArbetsuppgifterDu leder delprojektets genomförande med ansvar för planering, styrning, uppföljning och ekonomi.
Du driver genomförandeorganisationen mot uppställda mål inom innehåll, hållbarhet, funktion, kvalitet, tid och ekonomi.
Du samordnar projektets olika aktörer, inklusive beställare, entreprenörer, exploatörer, konsulter och interna arbetsgrupper.
Du styr och följer upp bygg- och anläggningsentreprenader som genomförs i flera etapper.
Du identifierar beroenden, balanserar olika intressen och bidrar till lösningar som tar projektet framåt.
Du samverkar nära huvudprojektledare, övriga delprojektledare och andra nyckelfunktioner för att säkerställa ett sammanhållet genomförande.
KravLämplig högskoleutbildning, till exempel som ingenjör, eller omfattande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Erfarenhet från en liknande roll i minst ett liknande uppdrag av motsvarande omfattning och storlek de senaste 3 åren.
Flerårig erfarenhet från genomförande av komplexa bygg- och anläggningsprojekt, helst inom stadsbyggnadsprojekt.
Mycket god förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift.
God förmåga att samarbeta med olika aktörer och arbetsgrupper.
Du är van att vara drivande, ta ansvar för projekt och leda kollegor och konsulter med ett coachande förhållningssätt.
MeriterandeErfarenhet av större stadsomvandlingsprojekt med en omfattning på minst 1,5 Mdkr.
Bred teknisk förståelse och erfarenhet av projektgenomförande med fokus på bygg- och anläggningsentreprenader.
Kunskaper inom entreprenadjuridik och ekonomi.
Erfarenhet av att bygga upp projekt och hantera projektekonomi över längre tid på ett affärsmässigt sätt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095559-2107765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Norrtälje Sportcentrum (visa karta
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761 42 NORRTÄLJE Jobbnummer
10007256