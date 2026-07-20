Djurskötare, kostall (mjölkkor) sökes till Munkagårdsgymnasiet, Tvååker
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2026-07-20
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Vill du arbeta med mjölkproduktion i ett engagerat team där djurvälfärd, kvalitet och samarbete står i fokus? Vi söker nu en medarbetare till vårt kostall. Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsplats är kostallet, men du kommer även att vara en viktig del av den dagliga driften på gården. Vid behov hjälper du även till inom andra delar av gårdens verksamhet.
Du kommer framför allt att arbeta med:
Skötsel av mjölkkor och ungdjur, tillsammans med skolans elever.
Utfodring och dagliga rutiner.
Renhållning och stallmiljö.
Enklare underhåll och praktiska arbetsuppgifter.
Om arbetsplatsen
Munkagårdsgymnasiet är ett litet gymnasium med enbart Naturbruksprogrammet. Våra inriktningar är djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk. Vi har även en anpassning av naturbruksprogrammet för elever med en NPF-diagnos som kallas Spåret. Där erbjuder vi inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård.
Vi är ca 120 personal och ca 300 elever. Till skolan hör också ett internat där ca två tredjedelar av eleverna bor måndag till fredag. Internatet ligger i en härlig miljö i Tvååker ca 1 km från skolan.
Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar självständigt samtidigt som du blir en del av ett team som hjälps åt och stöttar varandra. Vi bedriver en modern mjölkproduktion med fokus på att djuren ska må bra och att verksamheten ständigt utvecklas. Du får trevliga kollegor, en bra arbetsmiljö och möjlighet att växa i din roll. För den som vill finns det också goda möjligheter att ta mer ansvar med tiden. Tillsammans arbetar vi mot gemensamma mål och skapar en arbetsplats där alla bidrar och gör skillnad.Kvalifikationer
Du som söker har ett intresse för lantbruk och tycker om att arbeta med djur. Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och är noggrann i det du gör. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra, och har lätt för att samarbeta. Du är praktisk, lösningsfokuserad och ser vad som behöver göras i det dagliga arbetet. Vi söker dig som är flexibel och tycker om varierande arbetsdagar. B-körkort är ett krav, och det är ett plus om du har erfarenhet av att köra maskiner. Erfarenhet av mjölkproduktion är meriterande, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, vill lära dig nytt och utvecklas i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
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Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Björkängsvägen 25 (visa karta
)
432 78 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Pia Lindblom, Kommunal 070-2616946 Jobbnummer
10007264