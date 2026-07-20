CSG söker en Anbud ansvarig/BID manager.
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CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige. Vi är ca 850 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro dygnet runt, årets alla dagar!
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra till ett tryggare och säkrare samhälle där människor och verksamheter kan utvecklas och kan leva i trygghet?
CSG söker nu en Anbudsansvarig / BID Manager – En strategisk roll i ett växande CSG
CSG fortsätter att växa och söker nu en engagerad och affärsdriven Anbudsansvarig / BID Manager som vill bli en nyckelspelare i vår fortsatta utveckling. Är du en skicklig skribent med förmågan att omvandla komplexa krav till vinnande anbud? Trivs du med att driva processer, skapa struktur och samarbeta med olika delar av verksamheten? Då kan det här vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Anbudsansvarig / BID Manager ansvarar du för att leda och samordna våra anbudsprocesser avseende både offentliga och privata upphandlingar. Du arbetar nära våra verksamhetsansvariga, driftorganisationen och andra nyckelfunktioner för att ta fram välskrivna, genomarbetade och konkurrenskraftiga anbud som speglar kvaliteten i våra tjänster och vårt erbjudande.
Du blir en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa och får stort inflytande över hur vi utvecklar och stärker vårt anbudsarbete framåt.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Driva och samordna hela anbudsprocessen – från analys av förfrågningsunderlag till inlämnat anbud.
Skriva, kvalitetssäkra och utveckla anbud med högt fokus på kvalitet och affärsmässighet.
Säkerställa att anbud uppfyller samtliga krav och lämnas in i tid.
Samverka med driftorganisationen, verksamhetsansvariga, HR, ekonomi och andra specialister för att ta fram bästa möjliga anbud.
Utveckla mallar, processer och arbetssätt för ett ännu starkare och mer effektivt anbudsarbete.
Följa upp genomförda upphandlingar och bidra till ständiga förbättringar.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att skriva och har en naturlig känsla för språk, struktur och kvalitet. Du är analytisk, noggrann och trivs med att arbeta mot tydliga deadlines utan att kompromissa med resultatet.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att skriva och samordna anbud, gärna inom offentliga upphandlingar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både i tal och skrift.
En mycket god stilistisk förmåga och lätt för att formulera tydliga, övertygande och välstrukturerade texter.
Förmåga att omsätta komplex information till tydliga och affärsmässiga anbud.
Ett strukturerat arbetssätt och god projektledningsförmåga.
En prestigelös inställning och lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.
Det är meriterande om du har erfarenhet från säkerhetsbranschen eller Facility Management, men det är inget krav.
Därför ska du välja CSG
Hos oss blir du en del av ett företag med höga ambitioner, stark framåtanda och korta beslutsvägar. Vi tror på engagemang, samarbete och att ge våra medarbetare möjlighet att påverka.
Här får du en central roll i ett företag med en tydlig tillväxtagenda. Du får möjlighet att utveckla vårt anbudsarbete, påverka våra arbetssätt och bidra till att skapa framtidens affärer tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.Övrig information
Lön sätts enligt överenskommelse.
Tjänsten kommer utgå från vårt huvudkontor i norra Stockholm.
Kollektivavtal - Unionens tjänstemannaavtal.
Vill du vara med och bidra till CSG:s fortsatta tillväxt? Då ser vi fram emot din ansökan.
• Eventuella frågor avseende tjänsten kontakta HR chef Patrik Berg: patrik.berg@csgab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Community Security Group Sweden AB
(org.nr 556589-4507), https://csgab.se/
164 74 KISTA Arbetsplats
Commuter Security Group (CSG) Jobbnummer
10007269