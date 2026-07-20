Real Time Manager/Workforce Manager specialist
Telenor Sverige Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Solna Visa alla supportteknikerjobb i Solna
2026-07-20
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Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden. Letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns – relationerna människor emellan? Välkommen till oss på Telenor.
Vill du arbeta i en roll där du både är med och driver den dagliga realtidsstyrningen och påverkar den långsiktiga bemanningsstrategin? Nu letar vi efter dig som vill bli RTM/WFM Specialist (Real Time Manager och Workforce Manager Specialist) i vårt Workforce Management team inom Inhouse Customer Service.
Så kommer du göra skillnad med oss
I denna kombinerade roll som Real Time Manager/Workforce Manager är du en nyckelspelare i den dagliga driften av vår kundservice samtidigt som du säkerställer långsiktig schemaläggning och planering. Du ansvarar för att följa verksamheten i realtid och säkerställa och optimera rätt bemanning långsiktigt – så att våra kunder får snabb, professionell och trygg hjälp när de behöver oss som mest.
I rollen kommer du bland annat att:
Följa och styra inflöden, tillgänglighet och servicenivåer i realtid
Säkerställa att scheman och planer följs och göra justeringar vid behov
Hantera avvikelser som sjukfrånvaro, oväntade toppar i ärendeinflöde eller tekniska störningar
Representera kundservice vid eventuell incidenthantering
Samverka tätt med teamledare och andra stödfunktioner för att optimera kundupplevelsen
Bidra med insikter och underlag kring bemanning och prestation i den dagliga driften
Arbeta med och ansvara för kapacitetsplaner och schemaläggning samt analysera utfall och identifiera effektivitetsmöjligheter
Du blir en del av ett engagerat Inhouse team som tillsammans arbetar för att skapa ett tryggt och bekymmersfritt liv för Telenors kunder. Rollen är viktig eftersom den direkt påverkar tillgänglighet, arbetsmiljö och kundnöjdhet – här gör du skillnad varje dag.
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov – idag och imorgon.
Kvalifikationer – krav
Gymnasieutbildning
God förmåga att arbeta strukturerat och hålla många bollar i luften
Grundläggande datorvana, är analytisk och van att arbeta med data och KPI:er
Har erfarenhet av RTM, WFM eller liknande bemanningsroll
Meriterande
Erfarenhet från kundservice, callcenter eller annan driftsnära verksamhet
Intresse för analys, planering och optimering
Erfarenhet av WFM-system (ex Genesys och Calabrio)
Vårt löfte till dig Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Två give-me-a-break-days per år ger en extra paus och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Sök till oss idag Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare Martina Mårtensson på martina.martensson@telenor.se
. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökan via mejl.
Bra att känna till Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar.
Med anledning av semesterperioden kommer rekryteringsprocessen att vara vilande under sommaren. Urval och återkoppling sker från och med augusti. Tack för din förståelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8012291-2107757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige Aktiebolag
(org.nr 556421-0309), https://careers.telenor.se
Garvis Carlssons Gata 3 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Telenor Sweden Jobbnummer
10007254