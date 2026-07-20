Projektledare inom samhällsfastigheter
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Byggjobb / Botkyrka Visa alla byggjobb i Botkyrka
2026-07-20
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler, fastigheter och tekniska infrastruktur – från planering av nybyggnadsprojekt till drift, underhåll och utveckling. Vi arbetar med vatten och avlopp, lokalvård, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och fungerande vardag för Botkyrkaborna. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens behov och kommunens gemensamma mål.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en projektledare som vill driva och utveckla samhällsviktiga fastighetsprojekt – från tidiga skeden till färdig byggnad.
Som projektledare ingår du i projektverksamheten inom teknik- och fastighetsförvaltningen i Botkyrka kommun. I rollen arbetar du med komplexa byggprojekt och bidrar med teknisk kompetens redan i detaljplaneskedet för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar ur drift- och underhållsperspektiv.
Du leder projekt genom hela processen – från utredning och förstudier till projektering, upphandling, genomförande och överlämning. Arbetet innebär att du samordnar olika aktörer, följer upp projektens mål och säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, krav och beslutade ramar. I uppdraget ingår även att bidra till utveckling av arbetssätt och processer inom projektverksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
leda projekt från tidiga utredningar och förstudier till färdigställande och överlämning
planera och leda byggprojekt inom nyproduktion, ombyggnation och större underhåll
följa upp projektens ekonomi, tidplan och kvalitet
ta fram tidsplaner, budgetar och kvalitetskrav
ansvara för arbetsmiljöarbete och genomföra riskanalyser
upphandla entreprenader och konsulter samt avropa tjänster enligt lagen om offentlig upphandling
ta fram beslutsunderlag, tjänsteutlåtanden och projektdokumentation.
I rollen har du ett helhetsansvar för dina projekt och arbetar nära både interna och externa aktörer. Du rapporterar till enhetschef och bidrar till att utveckla arbetssätt inom projektverksamheten.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en etablerad projektverksamhet där cirka 20 medarbetare med olika kompetenser samarbetar i komplexa och samhällsviktiga projekt. Här finns ett nära samarbete mellan kollegor, där erfarenhetsutbyte och gemensamt ansvar bidrar till stabila leveranser. Verksamheten står inför fortsatt utveckling med fokus på struktur, kvalitet och långsiktighet i projekten.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom varierande projekt och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi erbjuder friskvårdsförmåner och möjlighet till hybridarbete. Du arbetar i en miljö där ditt uppdrag bidrar till konkret samhällsnytta för Botkyrkas invånare.
Du som söker till oss
Du har en utbildning inom bygg, fastighet eller annan teknisk inriktning. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som projektledare i byggprojekt där du haft ett sammanhållet ansvar och drivit projekt i olika skeden.
Övriga krav för tjänsten:
Erfarenhet av att leda projekt i tidiga skeden, exempelvis genom utredningar och förstudier.
Erfarenhet av att leda byggprojekt där du har ansvarat för budget, tidsplan, kvalitet och uppföljning.
Erfarenhet av detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen samt tillhörande dokumentationskrav.
Erfarenhet av att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling samt tillämpa standardavtal inom byggområdet.
Erfarenhet av att arbeta enligt plan- och bygglagen i projektens genomförande.
Erfarenhet av att samordna flera aktörer, såsom entreprenörer, konsulter och interna funktioner.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, tjänsteutlåtanden eller annan projektdokumentation på svenska.
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg för dokumentation, planering och uppföljning.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande:
Erfarenhet av arbete med projekt inom offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta i beställarroll där du har upphandlat, styrt och följt upp entreprenader.
Som projektledare är du strukturerad och resultatorienterad i ditt arbetssätt. Du planerar, prioriterar och driver dina projekt framåt med fokus på att nå uppsatta mål inom tid, kostnad och kvalitet. Du följer upp arbetet löpande och säkerställer att projektet genomförs enligt överenskommelse.
Du är samarbetsorienterad och trygg i din roll, vilket märks i hur du leder projekt med flera involverade aktörer. Du skapar förtroendefulla relationer och för en tydlig dialog med verksamheter, myndigheter, entreprenörer, konsulter och andra samarbetspartners. Genom att anpassa din kommunikation efter mottagare och situation skapar du förståelse, hanterar olika perspektiv och driver processer framåt mot gemensamma mål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 85 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Maja Ceric maja.ceric@botkyrka.se Jobbnummer
10007251