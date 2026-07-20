Skol - och aktivitetssamordnare
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Yrkesvägledarjobb / Örkelljunga Visa alla yrkesvägledarjobb i Örkelljunga
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som skol- och aktivitetssamordnare hos SiS en meningsfull utmaning.
Som skol- och aktivitetssamordnare på vår nystartade utskrivningsförberedande avdelning blir du en viktig del i ungdomens väg mot ett mer självständigt liv. Avdelningen är en del av institutionen i Örkelljunga, men du arbetar nära ungdomarna i deras vardag i ett boende utanför institutionsområdet placerat i Helsingborg. Du arbetar tillsammans med behandlingspedagoger och en gruppledare på avdelningen och ingår i det multiprofessionella behandlingsteamet. Avdelningen leds av en enhetschef. Din närmaste chef är rektorn på ungdomshemmets skola. Tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver.
Avdelningen är en öppen behandlingsavdelning och en viktig del i SiS interna vårdkedja som syftar till en stegvis och strukturerad övergång från vård i institutionsmiljö till öppnare former. Fokus är att stödja ungdomen att upprätta och bibehålla fungerande strategier och färdigheter för ett liv efter placeringen på SiS. Behandlingsaktiviteter består främst av färdighetsträning som riktas mot att förbereda ungdomen för ett fungerande liv efter utskrivning, både praktiskt och socialt. Arbetet kan även omfatta andra avdelningar på ungdomshemmet.
Skol- och aktivitetssamordnarens uppgift är att anskaffa, samordna, planera och följa upp skolgång, fritidsaktiviteter, praktik, sommarjobb och andra insatser och aktiviteter i vistelsekommunen för de placerade ungdomarna på avdelningen. Det ingår även att stötta och följa ungdomarna i dessa delar. Det innebär en stor del av samverkan med både interna och externa parter, såsom skolor och arbetsplatser i Helsingborg, idrottsföreningar samt fungera som en brygga till ungdomshemmets skola i Örkelljunga och dess funktioner. Du deltar i behandlingsteamet och ansvarar där för att mål och aktiviteter som behövs utifrån skolgång/praktik och fritidsaktiviteter förs in i behandlingsplanen genomförs och följs upp. Du arbetar ihop med avdelningspersonalen kring ungdomarnas dagliga planering och hur den ska genomföras. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten upprätthålls enligt rutiner.
Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta barn och unga som är på väg tillbaka till ett liv utanför ungdomshemmet. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är främst förlagd under kontorsarbetstid, men kvällsarbete kan förekomma.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för ditt jobb i SiS verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn och en god självinsikt. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en personlig mognad och skiljer på det personliga och det professionella i relationer på arbetet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du på ett effektivt sätt. Du samverkar gärna och bra med andra människor, internt och externt, och trivs med att bygga och bibehålla professionella relationer. I arbetet med och bemötandet av barn och unga är du inlyssnande och bekräftande. Du klarar att bygga relationer, motivera och skapa samarbete med barn och unga med utmanande beteenden samt får barn och unga att känna tillit och förtroende till sin egen förmåga. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och förmågor.
Du ska också ha:
Lämplig högskoleutbildning såsom SYV, lärare, socionom/socialpedagog eller annan likvärdig högskoleutbildning, alternativt 2-årig yrkeshögskola, som tex fritidsledare.
Gedigen erfarenhet av arbete inom skola.
Erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på skola, praktik och fritid för målgruppen.
Erfarenhet av motivationsarbete, samverkan och samordning av insatser för barn och unga avseende skolgång, praktik och fritidsaktiviteter.
God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Meriterande:
Att du har ett brett etablerat nätverk i Helsingborgsområdet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse under ht -26.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 260809.
Fackliga företrädare:
OFR/S: Cecilia Hyberg, Cecilia.Hyberg@stat-inst.se
SEKO: Rita Nilsson, Rita.Nilsson@stat-inst.se
SACO S: Henrik Isgren, 0104534023, Henrik.Isgren@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
286 91 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10007265