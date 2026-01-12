Svetsare sökes
2026-01-12
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vi söker nu skickliga svetsare till vårt företag i Kristianstad. Vi jobbar med licenssvetsning mot olika kunder, montering, industrirörläggning och industriservice samt legotillverkning. En arbetsdag hos oss kan inkludera rivningsarbete, rördragning, industriservice, så som att byta motorer, arbeta med vattenkraft och självklart svetsning. Vi har vår bas i en verkstad i Åhus.
Det här får du hos oss:
Trygga villkor enligt kollektivavtal
Vardag med varierade arbetsuppgifter
Trivsam arbetsplats
Friskvårdspeng
Möjlighet att lära och utvecklas inom arbetsområdet
Vi tillgodoser rätt utbildning för att utföra arbetsuppgifterna
Som person är du positiv och tycker det är roligt att jobba med svetsning och industriservice. Vi jobbar ofta ute hos kund så ett bra kundbemötande är viktigt. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du är noggrann och tycker om att ta ansvar i ditt arbete. Du är engagerad och ser det som en självklarhet att hålla tider och respektera deadlines.
Du besitter följande:
• Erfarenhet av TIG-svetsning
• Erfarenhet MMA-svetsning
• Erfarenhet av MIG/MAG- svetsning
• Tidigare erfarenhet av ritningsläsning
• B körkort
• Flytande svenska i både tal och skrift
Erfarenheten och utbildningen ska vara dokumenterad.
Fast månadslön enligt överenskommelse.
Heltid tillsvidareanställning efter 6 mån provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Har du en F-skatt så är du också välkommen att höra av dig!
Ansökan skickar du till:malin@perrodin.se
Vid ev frågor ring 0735-452192 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: info@perrodin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rodin Industri AB
(org.nr 559412-7515) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Admin
Malin Rodin malin@perrodin.se 0735452192 Jobbnummer
9679938