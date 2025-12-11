Svetsare sökes

Bålsta Släpet AB / Svetsarjobb / Håbo
2025-12-11


Bålsta Släpet tillverkar, utvecklar, säljer och servar släpfordon
för den svenska marknaden.
Att jobba som svetsare hos oss innebär att kapa , borra , slipa stål & för att sedan svetsa ihop komponenterna till släpvagnsdelar.
Därför krävs det att du gillar att arbeta i verkstad och är beredd att smutsa ner händerna.
Vi söker dig som:
Är svetskunnig & tidigare arbetat med svetsning främst mig/mag , har god fysik, är stresstålighet & hög arbetsmoral.
Då uppdraget startar inom kort ser vi fram emot din ansökan redan idag!
Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten som svetsare/verkstadsarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: niclas@balstaslapet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bålsta Släpet AB (org.nr 556446-8683)
Helgövägen 5 (visa karta)
746 30  BÅLSTA

Jobbnummer
9640439

