Svetsare sökes
Bålsta Släpet AB / Svetsarjobb / Håbo Visa alla svetsarjobb i Håbo
2025-12-11
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bålsta Släpet AB i Håbo
Bålsta Släpet tillverkar, utvecklar, säljer och servar släpfordon
för den svenska marknaden.
Att jobba som svetsare hos oss innebär att kapa , borra , slipa stål & för att sedan svetsa ihop komponenterna till släpvagnsdelar.
Därför krävs det att du gillar att arbeta i verkstad och är beredd att smutsa ner händerna.
Vi söker dig som:
Är svetskunnig & tidigare arbetat med svetsning främst mig/mag , har god fysik, är stresstålighet & hög arbetsmoral.
Då uppdraget startar inom kort ser vi fram emot din ansökan redan idag!
Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten som svetsare/verkstadsarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: niclas@balstaslapet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta Släpet AB
(org.nr 556446-8683)
Helgövägen 5 (visa karta
)
746 30 BÅLSTA Jobbnummer
9640439