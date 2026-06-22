Svetsare/ Reparatör
Emmaboda Industriservice AB / Civilingenjörsjobb / Emmaboda Visa alla civilingenjörsjobb i Emmaboda
2026-06-22
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Vi söker nu underhållsreparatör till oss på Emmaboda Industriservice.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Utföra svetsning enligt ritningar & specifikationer
Arbeta med olika metallmaterial och svetsutrustning
Svetsning inom TIG/MIG/MAG & MMA/pinne
Utföra underhåll och service i verkstaden samt ute hos kund.
Tillverkning av olika metallföremål enl ritning
Köra maskiner som kantpress, skärbord, vals mm
Som person ser vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden. Vidare ser vi att du är ansvarstagande och pålitlig med en god kommunikationsförmåga. Då du kommer att ingå i ett team ser vi att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att självständigt ta ansvar för och utföra dina arbetsuppgifter.
På Emmaboda Industriservice har vi en väldigt bred inriktning och arbetar med många olika typer av arbeten. Du som söker till oss behöver inte vara rädd för att ditt arbete blir enformigt. Det finns stor chans till utveckling och stor tillgång till att testa dig själv inom olika områden.
Vi befinner oss i Emmaboda. Vi tillverkar mycket i vår verkstad men är även ute mycket hos kund, vår kundkrets sträcker sig runt hela Sverige och även våra grannländer.
Låter detta intressant för dig? Maila ditt CV och gärna ett personligt brev med en liten presentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: Ekonomi@ebodais.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda Industriservice AB
(org.nr 556578-9145)
Esplanaden 10 A (visa karta
)
361 33 EMMABODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emmaboda Industriservice AB Jobbnummer
9972143