Svetsare & Offertberedare
M&M i Fröland AB / Svetsarjobb / Timrå Visa alla svetsarjobb i Timrå
2026-06-22
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
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Vill du ha ett varierat arbete där du kombinerar praktiskt hantverk med teknisk försäljning?
Vi säljer och hyr ut standardiserade samt specialanpassade sjöfartscontainrar, moduler och flak.
Nu söker vi en flexibel, händig och lösningsorienterad lagspelare till vårt team.
Om rollen
I denna breda nyckelroll är du länken mellan vår verkstad och våra säljare. Du utgår från vår helt nybyggda anläggning (byggår 2025/2026) som rymmer en modern verkstad och fräscha kontorslokaler på totalt 1 250 kvm, samt en tillhörande depåyta på 16 500 kvm. Här arbetar du både praktiskt i verkstaden och administrativt med tekniska offerter för att säkerställa att kundens vision blir verklighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Svetsning och modifiering: Praktiskt arbete med att anpassa containrar, moduler och flak i både trä och metall.
• Mångsidigt verkstadsarbete: Allmänt underhåll, montage och reparationer, lastning/lossning samt tillse att godsflödet fungerar.
• Teknisk koordination: Planera och synka flödet av projekt mellan verkstaden och säljteamet.
• Teknisk offertberedning: Framtagande av tekniska underlag och offerter för kundanpassade lösningar.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som är en naturlig problemlösare och trivs med att ta stort eget ansvar för dina projekt.
Vi vill att du har:
• God vana och dokumenterad kunskap inom svetsning.
• Teknisk förståelse och förmåga att läsa ritningar.
• Stark förmåga att planera, strukturera och koordinera eget och gemensamt arbete.
• God administrativ förmåga samt datorvana för offertbearbetning.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Det är meriterande om du har hjullastarkort.
Vi erbjuder
• Toppmoderna arbetslokaler, du får arbeta i en nybyggd verkstad och fräscha kontorsmiljöer med tillgång till en stor, rymlig depå.
• En varierad vardag där ingen dag är den andra lik.
• Stora möjligheter att påverka arbetssätt och processer.
• Ett tight och engagerat team med korta beslutsvägar.
• Fast lön enligt överenskommelse.
Läs mer på: www.mmfroland.se/jobba-hos-ossSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till ansokan@mmfroland.se
.
Urval sker löpande. Observera att vi endast tar emot ansökningar via e-post.
För att kunna fokusera på urvalet ber vi dig att inte kontakta oss via telefon gällande denna tjänst.
Märk ansökan med "Svetsare / Offertberedare" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: micke@mmfroland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M&M i Fröland AB
(org.nr 556991-0689), https://mmfroland.se/jobba-hos-oss
Hantverksvägen 16 (visa karta
)
861 36 TIMRÅ Kontakt
Micke Markström micke@mmfroland.se Jobbnummer
9972146