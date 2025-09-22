Svetsare, Motala
2025-09-22
Har du ett tekniskt intresse och vill bli en del av Hydroscands produktion av specialslag? Vill du arbeta med TIG-svetsning i ett företag som har kund och kvalitet i fokus? Då kan det vara dig vi söker som svetsare till Hydroscand Special Hoses i Motala!
Arbetsuppgifter Hydroscand Special Hoses arbetar med montering av kopplingar och andra komponenter på specialslangar. Tillsammans med Hydroscands butiker runt om i landet ger Special Hoses en kundnära service. Då allt produceras på plats i Motala innebär det korta ledtider för våra kunder.
Som svetsare arbetar du med TIG-svetsning, fogberedning, visuell kontroll, provtryckning, avsyning och packning.
Vi erbjuder En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Hos oss får du ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.
Din profil Du bör ha ett tekniskt intresse, ett stort engagemang och en känsla för service. Du bör ha tidigare erfarenhet av TIG-svetsning av slang, rör eller tunnplåt. För att trivas i rollen bör du även vara ansvarstagande och kvalitetsmedveten samt uppskatta en vardag med fart och fläkt.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av metallslang/rörsvetsning.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad? För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Rickard Öreteg (platschef) på telefon: 0141-507 76.
Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2025 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. Ansökning sker via vår karriärsida (OBS! Ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
För mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se
