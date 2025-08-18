Svetsare , MIG; MAG; TIG

Team Bemanning i Värnamo AB / Svetsarjobb / Gislaved
2025-08-18


Team Bemanning är ett väletablerat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i Värnamo. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag som behöver flexibel och kompetent personal, oavsett om det gäller kortare uppdrag eller långsiktiga rekryteringar.

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag sedan många år tillbaka och arbetar efter högt ställda krav på kvalitet, etik och ansvar. Vår styrka ligger i vårt personliga engagemang, vår lokala förankring och vår förmåga att matcha rätt person med rätt uppdrag.

Hos oss är både kunder och konsulter i fokus - vi tror på långsiktiga relationer, tydlig kommunikation och att alltid leverera med högsta kvalitet.

Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvårds förmåner som en del av vår satsning på välmående och trivsel.

OM TJÄNSTEN:

Vi söker erfaren svetsare inom MIG, MAG och TIG till kund i Bredaryds området

För vår uppdragsgivares räkning söker vi en duktig och erfaren svetsare med gedigen kunskap inom MIG-, MAG- och TIG-svetsning.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Kvalifikationer

Flera års erfarenhet som svetsare


Goda kunskaper i MIG, MAG och TIG


Du behärskar svenska i både tal och skrift


B-körkort och tillgång till bil är ett krav


Erfarenhet av ritnings läsning och mätteknik

Meriterande:


Truck kort


Travers kort

Dina personliga egenskaper

Noggrann och kvalitetsmedveten


Engagerad och flexibel


God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team

Arbetstider:


Dagtid och skiftarbete förekommer, så du bör vara flexibel med arbetstider.

Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Har du frågor eller funderingar

Kontakta Rekryterare Niklas 072-300 26 46

niklas@teambemanning.se

www.teambemanning.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Team Bemanning i Värnamo AB (org.nr 559160-4540)

Jobbnummer
9461885

