Svetsare , MIG; MAG; TIG

Team Bemanning är ett väletablerat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i Värnamo. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag som behöver flexibel och kompetent personal, oavsett om det gäller kortare uppdrag eller långsiktiga rekryteringar.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag sedan många år tillbaka och arbetar efter högt ställda krav på kvalitet, etik och ansvar. Vår styrka ligger i vårt personliga engagemang, vår lokala förankring och vår förmåga att matcha rätt person med rätt uppdrag.
Hos oss är både kunder och konsulter i fokus - vi tror på långsiktiga relationer, tydlig kommunikation och att alltid leverera med högsta kvalitet.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvårds förmåner som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker erfaren svetsare inom MIG, MAG och TIG till kund i Bredaryds området
För vår uppdragsgivares räkning söker vi en duktig och erfaren svetsare med gedigen kunskap inom MIG-, MAG- och TIG-svetsning.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
•
Flera års erfarenhet som svetsare
•
Goda kunskaper i MIG, MAG och TIG
•
Du behärskar svenska i både tal och skrift
•
B-körkort och tillgång till bil är ett krav
•
Erfarenhet av ritnings läsning och mätteknik
Meriterande:
•
Truck kort
•
Travers kortDina personliga egenskaper
•
Noggrann och kvalitetsmedveten
•
Engagerad och flexibel
•
God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Arbetstider:
•
Dagtid och skiftarbete förekommer, så du bör vara flexibel med arbetstider.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor eller funderingar
