Svetsare/mekaniker
Pmt Petterssons Maskinteknik AB / Svetsarjobb / Bromölla
2025-11-12
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vi söker en svetsare/montör till vår mekaniska verkstad, - med inriktning på svetsade konstruktioner, industriservice samt maskinunderhåll.
Vi arbetar både med tillverkning i verkstad samt montage, reparationer och service ute hos våra kunder i huvudsak ca 3 mil radie från Näsum. Det kan även förekomma arbete i övriga delar av Sverige.Publiceringsdatum2025-11-12Profil
• Du som söker har tidigare utbildning och/eller erfarenhet av svetsning.
• Erfarenhet av industrimontage.
• Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: fredrik@pmtmaskin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pmt Petterssons Maskinteknik AB
(org.nr 556512-8807)
Linnavångsvägen 30
)
295 74 NÄSUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PMT AB Kontakt
Fredrik Pettersson fredrik@pmtmaskin.se 0705906947 Jobbnummer
9601583