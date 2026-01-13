Svetsare ,manuell
Andrénverken AB / Svetsarjobb / Gislaved Visa alla svetsarjobb i Gislaved
2026-01-13
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andrénverken AB i Gislaved
Om jobbet
Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö,där ditt arbete gör skillnad ? Då kan vi ha jobbet för dig ! Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som manuell svetsare krävs det att du har relevant yrkesutbildning och erfarenhet inom svets industri. Du är väl insatt i TIG,MIG och MAG svetsning och ritningsläsning och har helst även kunskaper i rostfri och aluminium svets.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
• är ansvarsfull har god känsla för detaljer
• har en hög servicenivå
• är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera , ibland komplicerade , moment
• är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är flexibel , driven och nyfiken. Du har ett teknisk intresse och har lätt för att lära dig nya saker. Du har en förmåga att hitta nya vägar för att lösa problem , delar gärna med dig av nya tankar och ideer samt trivs och fungerar väl i en grupp. Du är ödmjuk och har inga problem med att göra olika arbetsuppgifter och hjälpa till där du behövs mest.
Varmt välkommen med din ansökan !Bifoga CV personligt brev via mail !
Om anställningen
Lön : Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads
Anställningsvillkor
Heltid
Provanställning/tillsvidareanställning
Anställningstid enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: amir.grudic@andrenverken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andrénverken AB
(org.nr 556169-2699)
Oxelgatan 12 (visa karta
)
333 21 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Andrénverken AB Kontakt
Produktions & personalchef
Amir Grudic amir.grudic@andrenverken.se 0722262706 Jobbnummer
9680316