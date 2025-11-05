Svetsare | Lernia | Trollhättan
Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Trollhättan
2025-11-05
Vi söker nu en svetsare till vår kund i Trollhättan med start omgående! Är du svetsare och duktig på olika svetsmetoder? Då kanske du är vår nya stjärna, skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Arbetsmomenten som skall utföras är svetsning i svetsmetoderna MIG och MAG, dessa kompetenser är krav för tjänsten. Även ritningsläsning och att göra beräkningar kommer att ingå i arbetsuppgifterna, tidigare erfarenhet i sådana moment är därav meriterande. Du kommer att arbeta självständigt mot gemensamt uppsatta mål och vara en del utav ett större flöde där varje moment är utav yttersta vikt. Det anses som meriterande om du har svetslicens samt erfarenhet utav robotsvets.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna är 2-skift.
Formell kompetens
• Körkort och bil
• Tidigare arbetslivserfarenhet av svetsning MIG och MAG.
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift
• Det är meriterande om du har erfarenhet utav robotsvets.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Du måste ha god kommunikation och social förmåga men även vara flexibel.
Du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och arbetar troligen redan inom branschen. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det. Som person är du även händig, engagerad i ditt arbete, samt noggrann men även lyhörd för att kunna ta till dig instruktioner och direktiv.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
