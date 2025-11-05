Svetsare | Lernia | Trollhättan

Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Trollhättan
2025-11-05


Visa alla svetsarjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Uddevalla, Stenungsund eller i hela Sverige

Vi söker nu en svetsare till vår kund i Trollhättan med start omgående! Är du svetsare och duktig på olika svetsmetoder? Då kanske du är vår nya stjärna, skicka in din ansökan redan idag!

Publiceringsdatum
2025-11-05

Om tjänsten
Arbetsmomenten som skall utföras är svetsning i svetsmetoderna MIG och MAG, dessa kompetenser är krav för tjänsten. Även ritningsläsning och att göra beräkningar kommer att ingå i arbetsuppgifterna, tidigare erfarenhet i sådana moment är därav meriterande. Du kommer att arbeta självständigt mot gemensamt uppsatta mål och vara en del utav ett större flöde där varje moment är utav yttersta vikt. Det anses som meriterande om du har svetslicens samt erfarenhet utav robotsvets.

Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna är 2-skift.

Formell kompetens

• Körkort och bil
• Tidigare arbetslivserfarenhet av svetsning MIG och MAG.
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift
• Det är meriterande om du har erfarenhet utav robotsvets.

Om dig

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Du måste ha god kommunikation och social förmåga men även vara flexibel.

Du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och arbetar troligen redan inom branschen. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det. Som person är du även händig, engagerad i ditt arbete, samt noggrann men även lyhörd för att kunna ta till dig instruktioner och direktiv.

Som en av oss

Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.

Hur du ansöker

För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Ansökningsproblem och tekniska frågor - kontakta info@lernia.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9589690

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: