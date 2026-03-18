Svetsare | Lernia Bemanning | Mönsterås
Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Mönsterås Visa alla svetsarjobb i Mönsterås
2026-03-18
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Mönsterås
, Oskarshamn
, Kalmar
, Nybro
, Mörbylånga
eller i hela Sverige
Är du en skicklig svetsare som trivs med fysiskt arbete, precision och att arbeta i ett mindre team? Vill du arbeta hos vår kund i Mönsterås med varierande svetsuppgifter i en välordnad arbetsmiljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
I rollen som svetsare arbetar du med svetsning och montering av komponenter enligt ritning och arbetsinstruktioner. Arbetet innefattar främst MIG/MAG svetsning, visuell kvalitetskontroll, och enklare efterbearbetning. Rör- och sömsvetsning kan även förekomma, har du erfarenhet av svetsrobotar är det en merit.
Arbetet utförs i verkstadsmiljö och kan innebära arbete med både tunnplåt och tjockare konstruktioner. I vissa uppdrag förekommer kontrollmätning, svetsdokumentation och samarbete med montörer för att säkerställa att färdiga produkter möter kundkrav.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av manuella svetsmetoder och som tar ansvar för att leverera arbete av god kvalitet. Du är noggrann, initiativtagande och trivs med att samarbeta i ett mindre team. Du har god förmåga att läsa och följa ritningar samt arbetsordrar och är van vid att arbeta strukturerat för att uppnå uppsatta mål.
Formell kompetens
Erfarenhet av MIG/MAG
Erfarenhet av rör- och sömsvets
Förmåga att läsa ritningar och arbetsinstruktioner
Grundläggande kunskaper i svenska, muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
God samarbetsförmåga och ansvarstagande
Flexibel och problemlösningsorienterad
Ordningsam och säkerhetsmedvetenÖvrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka Arbetstid: Dagtid
Som en av oss
Som anställd via oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård beroende på uppdrag. Under din anställning har du en konsultchef som stödjer dig, följer upp ditt uppdrag och säkerställer att du trivs och utvecklas i din roll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi förmedlar uppdrag och rekryteringslösningar till många olika branscher och hjälper dig utveckla din kompetens och karriär, både kortsiktigt och långsiktigt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Har du frågor, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.kalmar@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7407557-1901384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Mönsterås kommun (visa karta
)
383 32 MÖNSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9806084