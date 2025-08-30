Svetsare Legotillverkning
2025-08-30
Svetsare till PKS Mekaniska AB
Vill du arbeta i en modern verkstad med avancerad utrustning, serietillverkning och högt tekniskt kunnande? Hos oss på PKS Mekaniska i Kumla får du möjlighet att växa i rollen som svetsare och bli en viktig del i vår fortsatta satsning.
Om rollen
Som svetsare hos oss arbetar du främst med MIG/MAG-svetsning i svart, rostfritt och aluminium. Arbetet består huvudsakligen av serietillverkning, men även en del fåstycksproduktion. Du arbetar efter ritningar och WPS och ansvarar för att svetsarna håller rätt kvalitet och tolerans. Rollen innebär nära samarbete med produktionschef, arbetsledare och kollegor i produktionen.Publiceringsdatum2025-08-30Arbetsuppgifter
• Utföra MIG/MAG-svetsning i svart, rostfritt och aluminium.
• Arbeta enligt ritning och WPS.
• Hantera svetsfixturer och arbeta i serietillverkning samt vid behov i fåstycksproduktion.
• Förbereda material (kapning, slipning, gradning) när det behövs.
• Mäta och kontrollera svetsar enligt krav och toleranser.
• Bidra till förbättringar och utveckling av arbetsmetoder.
Vem är du?
• Du har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning.
• Du har god vana av ritningsläsning och toleransförståelse.
• Du har god vana av att arbeta med legotillverkning.
• Du har erfarenhet av att arbeta med svetsfixturer.
• Du är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
• Du vill utvecklas i ditt yrke och bidra till en stark produktion.
Vi erbjuder
• Arbetstider: Dagtid
• Möjlighet till vidareutveckling och att ta svetslicenser/certifikat.
• En modern verkstad med avancerade maskiner och hög teknisk nivå.
• Ett familjeägt företag med korta beslutsvägar, nära samarbete och goda utvecklingsmöjligheter.
• Friskvårdsbidrag och bra pendlingsmöjligheter i Kumla, nära E20 och Örebro.
Vår vision
Vår vision är att vara en av Sveriges mest moderna verkstäder och ett självklart val för ledande industriföretag inom bearbetning och svetsning. Genom satsningar på automation, digitalisering och kompetensutveckling vill vi fortsätta växa tillsammans med våra kunder - och skapa en arbetsplats där både teknik och människor utvecklas.Så ansöker du
Vill du vara med på vår resa framåt? Skicka ditt CV och personliga brev till CV@pkmekaniska.se
redan idag - vi gör urval löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Eventuella frågor om tjänsten hänvisas också till samma mailadress.
Plats: Kumla, Örebro län
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: CV@pkmekaniska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare + Namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pk:S Mekaniska AB
(org.nr 556288-6621)
Ymergatan 8 (visa karta
)
692 35 KUMLA Arbetsplats
PKs Mekaniska AB Jobbnummer
9483912