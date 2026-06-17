Svetsare för långsiktigt uppdrag
Uniflex AB / Svetsarjobb / Nässjö Visa alla svetsarjobb i Nässjö
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I rollen kommer du främst arbeta med TIG-svetsning, men även MIG kan förekomma. Arbetet sker mest i svartstål och innebär en hel del finsvets, så känsla för detaljer är viktigt.
Du blir en del av en verksamhet där struktur och planering värderas högt. Här är det bra om du gillar att ta ansvar, ligga steget före och ha koll på ditt arbete. Tjänsten är långsiktig och målet är att du på sikt ska gå över till kund.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av manuell svetsning, gärna TIG (MIG är ett plus)
Är noggrann och bryr dig om kvalitet och finish
Trivs i en organiserad arbetsmiljö
Har god planeringsförmåga och kan följa en körplan
Har ett tekniskt intresse och gillar att hitta lösningar
Talar och skriver svenska obehindratKvalifikationer
Truckkort A1–4 och B1–4
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska (för säkerhet och instruktioner)
Meriterande
Svetslicenser (inget krav, men ett stort plus)Övrig information
Vi välkomnar alla sökande men vänligen uppmärksamma att jobbet är i Nässjö kommun.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926177-2056922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Stortorget (visa karta
)
574 32 VETLANDA Jobbnummer
9967374