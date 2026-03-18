Svetsare
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Svetsarjobb / Södertälje Visa alla svetsarjobb i Södertälje
2026-03-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Stockholm
Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Vi söker nu flera svetsare till en heltidstjänst. Rollen passar dig som har grundläggande svetskompetens och vill arbeta i en praktisk och stabil arbetsmiljö med fokus på kvalitet och samarbete.
Vad innebär rollen
Som svetsare kommer du att arbeta med:
• Tillverkning och svetsning av metallkomponenter.
• Samarbete med kollegor i produktionen.
• Säkerställande av god kvalitet i det utförda arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Svetsutbildning.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Anställningen
• Omfattning: Heltid
• Anställningslängd: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
• Arbetsort: Södertälje
• Tillträde: Omgående enligt överenskommelseOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9806116