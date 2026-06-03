Site Safety Officer Stort Industri- och Infrastrukturprojekt i Stockholm
Famma Konsultning AB / Militärjobb / Stockholm Visa alla militärjobb i Stockholm
2026-06-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Famma Konsultning AB i Stockholm
, Solna
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Site Safety Officer – Stort Industri- och Infrastrukturprojekt i Stockholm
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren och engagerad Site Safety Officer till ett av Sveriges mest betydelsefulla industriella projekt inom hållbar energi och klimatomställning.
I rollen får du en nyckelposition i att säkerställa en säker, strukturerad och effektiv arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Du kommer att arbeta nära projektledning, entreprenörer och produktion i ett komplext och tekniskt avancerat projekt där säkerhet alltid står i fokus.
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Omgående enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Till december 2026 med möjlighet till förlängningPubliceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som Site Safety Officer ansvarar du för att säkerställa att allt arbete inom tilldelat arbetsområde bedrivs enligt gällande lagstiftning, säkerhetskrav och projektets riktlinjer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetskrav
Genomföra skyddsronder, säkerhetsinspektioner och revisioner
Identifiera risker och genomföra riskbedömningar
Driva förebyggande säkerhetsåtgärder
Utveckla och implementera säkerhetsrutiner och arbetssätt
Hålla säkerhetsutbildningar och toolbox talks
Hantera avvikelser, incidenter och tillbud
Säkerställa korrekt dokumentation och rapportering
Bidra till utvecklingen av projektets säkerhetskultur
Samverka med projektledning, entreprenörer och övriga säkerhetsfunktionerKvalifikationerErfarenheter
Minst 5–7 års erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på site
Erfarenhet från bygg-, anläggnings-, energi- eller infrastrukturprojekt
Dokumenterad erfarenhet av riskhantering och säkerhetsuppföljning
Kompetens
Mycket god kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning
Erfarenhet av riskanalyser, säkerhetsrevisioner och säkerhetsinspektioner
Vana att arbeta i säkerhetssystem och rapporteringsverktygUtbildningsbakgrund
YH-utbildning, högskoleutbildning eller motsvarande inom arbetsmiljö, bygg, teknik eller liknande område
Certifieringar inom arbetsmiljö och säkerhet är meriterande
Språk
Flytande svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Beslutsam och ansvarstagande
Noggrann och strukturerad
Lösningsorienterad och proaktiv
Kommunikativ med god samarbetsförmåga
En naturlig förebild inom säkerhetsarbete
Vi erbjuder
En central roll i ett samhällsviktigt och framtidsinriktat projekt
Möjlighet att påverka och utveckla säkerhetsarbetet
Samarbete med erfarna specialister och projektledare
En professionell arbetsmiljö med högt fokus på säkerhet, kvalitet och hållbarhetÖvrig information
För arbete på site krävs genomförda säkerhetsutbildningar enligt projektets krav. Nödvändiga kurser kan behöva genomföras innan uppdragsstart. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: info@fammakonsultning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9945287