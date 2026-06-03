Ekonomi- och administrativ koordinator på byggföretag, deltid/distans
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2026-06-03
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Ekonomi- och administrativ koordinator till Urbansgruppen, deltid/distans
Vill du ta ansvar för ekonomi och administration i ett mindre bygg- och projektledningsföretag där du får vara med och skapa ordning, struktur och fungerande rutiner?
Urbansgruppen söker nu en självgående ekonomi- och administrativ koordinator på deltid. Rollen omfattar cirka 5–10 timmar per vecka till att börja med, med möjlighet att växa över tid.
Tjänsten passar dig som är noggrann, strukturerad och trygg i löpande bokföring, kvittohantering, konteringar och administrativ uppföljning. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och hjälpa oss att hålla ordning på företagets ekonomi- och administrationsflöden.
Om Urbansgruppen
Urbansgruppen är ett mindre företag inom bygg, entreprenad och projektledning. Vi arbetar med bygg- och entreprenadprojekt, bland annat inom fasadrenovering, fönsterbyten och ROT-entreprenader, främst för professionella beställare i Stockholm och övriga Sverige.
Vi är ett litet team med korta beslutsvägar, högt tempo och nära dialog mellan ledning, medarbetare, kunder och leverantörer. Hos oss får du en viktig roll i att skapa struktur bakom projekten, så att ekonomin, administrationen och vardagen fungerar smidigt.
Om rollen
Som ekonomi- och administrativ koordinator hjälper du oss med den löpande ekonomin och den praktiska administrationen i verksamheten. Du kommer att arbeta nära företagsledningen och vara ett administrativt stöd för både ledning och medarbetare.
Arbetet sker främst på distans, med löpande avstämningar via telefon och videomöten. Vi ser gärna att du bor i Storstockholm, eftersom det kan bli aktuellt med fysiska avstämningar eller praktiska ärenden vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring i Visma
Hantering av kvitton, utlägg och underlag
Kontering av kostnader och leverantörsfakturor
Administration kopplad till kundfakturor
Fakturaunderlag och uppföljning via vårt projektverktyg
Kontakt med medarbetare kring utlägg, kvitton och administrativa frågor
ID06-administration, exempelvis upplägg av kort
Strukturering och uppföljning av ekonomiska underlag
Allmän administration kopplad till verksamheten
Förbättring av rutiner inom ekonomi och administration
Rollen kan utvecklas över tid beroende på din erfarenhet, ditt intresse och företagets behov.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är självgående och van att ta ansvar. Du behöver inte kunna allt från dag ett, men du ska vara trygg i grunderna inom löpande bokföring och ekonomiadministration.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av löpande bokföring
God förståelse för kontering, kvitton, utlägg och ekonomiska underlag
Erfarenhet av Visma eller liknande ekonomisystem
God administrativ förmåga
Mycket god svenska i tal och skrift
God datorvana och lätt för att lära dig nya system
Förmåga att arbeta självständigt på distans
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt
Som person är du ordningsam, ansvarstagande och serviceinriktad. Du tycker om när saker blir rätt, följer upp det som saknas och är inte rädd för att ställa frågor när något behöver förtydligas.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Ekonomiadministration i mindre företag
Bygg-, entreprenad- eller projektverksamhet
Projektbaserad fakturering
ID06
Administration av leverantörsfakturor och kundfakturor
Att skapa eller förbättra administrativa rutinerPubliceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Tjänst: Ekonomi- och administrativ koordinator
Omfattning: Cirka10 timmar per vecka till att börja med
Anställningsform: Deltid/timanställning
Placering: Distansarbete
Geografi: Vi ser gärna att du bor i Storstockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse, beroende på erfarenhet och kompetens
För rätt person finns goda möjligheter att rollen växer med tiden.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Beskriv gärna:
Din erfarenhet av löpande bokföring
Vilka ekonomisystem du har arbetat i
Om du har erfarenhet av Visma
Om du har arbetat med bygg-, projekt- eller entreprenadverksamhet tidigare
Hur många timmar per vecka du är tillgänglig
När du kan börja
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@urbansgruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urbansgruppen AB
(org.nr 559018-3744)
114 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Urbansgruppen Jobbnummer
9945255