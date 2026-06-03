Sommarjobba i hemtjänsten på Rådmansö, Norrtälje
Allegio Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-06-03
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Välkommen att bli en del av Allegio Omsorg i vackra Roslagen
Vill du vara en del av vårt fina arbetslag – kanske tillbringa mer tid på "landet" i sommar
Här kan du i gott sällskap av våra fina kunder och personal uppleva vår vackra skärgård i Roslagen. Vår enhet verkar på Blidö & Rådmansö.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med den enskilda individen
Vi ger den absolut bästa servicen och har stor respekt för våra kunder och deras behov och önskemål
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut. Utifrån kundens behov arbetar vi tillsammans för att utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med fast omsorgskontakt och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt
Vi är relativt små arbetsgrupper på både Blidö och Rådmansö vilket gör att vi har god kontinuitet hos våra kunder.
Vi använder främst bilar på våra enheter men cykel kan förekomma
Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten – vi kan alltid bli bättre.
Idag har företaget över 1400 anställda undersköterskor, vårdbiträden och städare.
Vi har specialkompetens inom demens – arbetar aktivt med utbildning inom Stjärnmärkt demens
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade personalen!
Är du redo för nya utmaningar i en roll där självständighet, ansvar och omtanke står i fokus? Då kan det vara just dig vi söker till vårt engagerade team på Allegio Blidö och Rådmansö
Arbetsuppgifter – Vad kommer du att göra?
Du arbetar med att ge kunder den hjälp de har rätt till enligt biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig hygien – hjälp med dusch, toalettbesök och annan personlig omvårdnad.
Måltidsstöd – hjälp med tillagning, servering och ibland matning
Tillsyn & sällskap – skapa trygghet och bidra till kundens sociala sammanhang.
På- och avklädning – praktiskt stöd vid klädbyte.
Stöd i hemmet – exempelvis tvätt, städ och andra vardagssysslor.
Trygghetslarm – snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av K-son i Norrtälje kommun vi hanterar trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.00.
Vem är du? Är du den vi söker?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning (meriterande) – du är utbildad och erfaren inom ditt område.
Flytande i svenska – du behärskar svenska både i tal och skrift och kan dokumentera professionellt.
B-körkort-ett krav på våra enheter Blidö-Rådmansö– du är en trygg bilförare och van vid att orientera dig i trafiken.
Stresstålig & ansvarstagande – du hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet.
Självständig – du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare när det behövs.
Empatisk & lyhörd – du har en genuin vilja att hjälpa och förstår att varje kund har sina egna behov och önskemål.
Kommunikativ – du har lätt för att kommunicera och samarbeta med både kunder och kollegor.
Flexibel & lösningsorienterad – du är van vid att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Noggrann & ansvarsfull – du har ett högt kvalitetsmedvetande och tar ansvar för ditt arbete.
Digital vana – du har erfarenhet av att arbeta med mobiltelefon och dokumentation i digitala system.
Tjänstgöring
Arbetsplats: Allegio Rådmansö och Allegio Blidö
Intervjuer sker löpande, tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: ingela.blomkvist@allegio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Örenslingan 2A (visa karta
)
761 94 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rådmansö Jobbnummer
9945261