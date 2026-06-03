Nu söker vi en driven fältsäljare till Celsius - Södra Stockholm
Randstad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som Fältsäljare mot gym och andra sportanläggningar blir du en viktig del av vårt team och ansvarar för ditt eget distrikt. Du bygger relationer med kunder på Gym och andra sportanläggningar och ser till att Celsius alltid är där den ska vara i fokus.
Vad Du Får Hos Oss
Hos Celsius blir du en del av ett globalt snabbväxande varumärke med stort driv. Du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka din vardag och jobba med ett av Sveriges mest dynamiska säljteam. Som ett varumärke med stark koppling till hälsa och träning uppmuntrar vi till en aktiv livsstil – både i och utanför arbetet. Vi samarbetar med atleter på högsta nivå och inspirerar våra medarbetare till rörelse, energi och välmående i vardagen.
Vill du vara en del av något som växer – och samtidigt bidra till att fler orkar mer, presterar bättre och lever aktivare liv? Då är Celsius rätt plats för dig.
Låter det här som du? Skicka in ditt CV så snart som möjligt. Urval sker löpande – vi väntar inte till sista dagen. I denna rekryteringsprocess samarbetar Celsius Sverige AB med Randstad, där ansvarig rekryterare Jeanette Walters (jeanette.walters@randstad.se
) gärna svarar på dina frågor.
Grund för anställning hos Celsius kräver en godkänd bakgrundskontroll och vi använder oss av verifieras kontrollverktyg.
Celsius – Energy to Live Fit.
Var med och sprid energin!
Ansvarsområden
• Göra kontinuerliga kundbesök där du bygger och vårdar starka relationer, samt identifierar och bearbetar nya kunder.
• Sälja in kampanjer & nyheter.
• Säkerställa korrekt produktdistribution, exponering och aktivering på plats – inklusive kylarplacering, event, kampanjer och sampling.
• Utföra behovsanalyser och presenterar skräddarsydda lösningar baserat på kundens affär, målgrupp och lokala marknad.
• Planera och genomföra lokala marknadsaktiviteter i nära samarbete med kollegor inom marknad, event och övrig försäljning.
• Följa upp resultat och identifiera nya möjligheter i ditt distrikt.Kvalifikationer
• Har erfarenhet av försäljning, mot gym eller andra sportanläggningar
• Har erfarenhet av att jobba inom gymvärlden
• Har förståelse för gym och är van att arbeta i de miljöerna
• Trivs med ett högt tempo, är relationsskapande och positiv i mötet med kund
• Är organiserad, strukturerad och hanterar flera uppgifter självständigt
• Har B-körkort och bor i eller nära Stockholm
Du behöver inte vara elitidrottare – men du gillar att vara aktiv och vet vad Celsius står för. Du är social, lösningsfokuserad och tycker att relationer är grunden till bra affärer.Om företaget
Celsius Sweden AB
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 – vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein. Celsius finns idag i över 25 länder, har över 1000 anställda globalt varav ca 70 st i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/5232d35b-1702-499a-a733-9a5c6bf472fe
Mariehällsvägen 37F (visa karta
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168 65 BROMMA Arbetsplats
Celsius Sweden AB Kontakt
Jeanette Walters jeanette.walters@randstad.se +46733434766 Jobbnummer
9945244