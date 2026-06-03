Förskollärare till Bambino
Bambino Kooperativa Montessori Förskola Ek. För. / Förskollärarjobb / Norrtälje Visa alla förskollärarjobb i Norrtälje
2026-06-03
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Arbetsplats: Montessoriförskolan Bambino
Anställningsform: Tillsvidare/heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-03Om företaget
Montessoriförskolan Bambino är en liten och trygg förskola där montessoripedagogikens grundtankar genomsyrar hela verksamheten. Hos oss får barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt i en stimulerande och väl förberedd miljö. Vi är ett engagerat arbetslag som värnar om respekt, nyfikenhet och glädje i lärandet.
Start 1/8-2026Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss kommer du att:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt montessoripedagogiken och läroplanen (Lpfö 18)
• Skapa en trygg, inspirerande och utvecklande lärmiljö för barnen
• Observera och dokumentera barnens lärprocesser
• Samarbeta nära med kollegor och vårdnadshavare
• Bidra till utvecklingen av verksamheten och vårt pedagogiska arbetssättKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad förskollärare
• Har intresse för eller erfarenhet av montessoripedagogik
• Är engagerad, ansvarstagande och har ett varmt bemötande
• Har god samarbetsförmåga och vill arbeta i ett litet, tryggt team
• Vill bidra till en positiv och kreativ förskolemiljö
Vi erbjuder
• En harmonisk arbetsmiljö med 2 avdelningar
• Arbete i en förskola med tydlig pedagogisk inriktning
• Engagerade kollegor och delaktighet i verksamhetens utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@mfbambino.se
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@mfbambino.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bambino Kooperativa Montessori Förskola Ek. För.
Hemvägen 9 (visa karta
)
761 50 NORTÄLJE Arbetsplats
Förskolan Bambino Jobbnummer
9945293