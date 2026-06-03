Arbetsledare varuförsörjning
Artikel 2 - Peace And Sustainability / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-03
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Sökes: Arbetsledare till Artikel2:s second hand-produktion
Drivs du av problemlösning och att utveckla människor? Har du erfarenhet av drift och retail? Är du en trygg ledare med intresse av second hand? Sök tjänsten som arbetsledare för vår varuförsörjning och var med i vårt arbete för en värld som håller, på riktigt!
Genom second hand, utvecklingssamarbeten och arbetsintegrering arbetar Artikel2 för en värld som håller, på riktigt. Vi är en ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt oberoende, med kollektivavtal och 90-konto.
OM ROLLEN
Som arbetsledare i produktionen hos Artikel2 ansvarar du för att varuförsörjningens drift och leverans sker enligt fastställda planer, budget och målsättning. Vår second hand-produktion innefattar bland annat sortering, värdering, prissättning och packning för avsättning (där våra egna butiker har störst fokus). Din arbetsdag tillbringas mitt i produktionsverksamheten där du fördelar arbetsuppgifter och ser till att det dagliga arbetet flyter på smidigt.
Produktionen är en viktig länk mellan insamlingsflödet och second hand-försäljningen. Arbetsledaren för produktionen har därför god överblick över hela varuflödet samt nära kontakt med ansvariga inom transport och butiker.
Gruppen du leder och består av både anställda och personer i arbetsmarknadsåtgärder. Rollinnehavaren behöver därför ha ett genuint intresse för människors utveckling och ser möjligheter framför begränsningar när krav ställs och förväntningar klargörs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Säkra en effektiv och kvalitativ varuförsörjning till våra butiker.
• Planera, prioritera och fördela arbetet på bästa sätt utifrån dagens förutsättningar.
• Leda ditt team genom arbetet med varuframtagning så att produktionstakt och -kvalitet hålls enligt mål.
• Följa upp nyckeltal och dess efterlevnad.
Rollen är övervägande operativ men du har också ansvar för utveckling av processer, sortiment och verksamhet i samråd med varuförsörjningschefen som du rapporterar till.
Övergripande ansvarsområden:
• Kvalitetsansvarig för sortiment och prissättning
• Introduktion, utveckling och uppföljning av avdelningens tilldelade personer i arbetsmarknadsåtgärder
• Säkerställa effektiv lagerhållning
• Underhåll av inventarier
OM DIG
Du har ett gott och tydligt ledarskap som präglas av lyhördhet och en positiv människosyn. Du delar vår vision om en arbetsmarknad där det finns förståelse för att människor har olika förmågor och förutsättningar – och att personer kan växa.
För att trivas i rollen tycker du om snabb problemlösning och kan hantera det oväntade, detta då det inkommande second hand-flödet till stor del är oförutsägbart. Du har en hög grad av personlig mognad och kan självständigt prioritera mellan uppgifter beroende på situation och är både strukturerad och flexibel i din roll.
Hos dig finns förståelse för affären, logistiken bakom och helheten. Du har ett genuint intresse av second hand och motiveras av utmaningen att nå leveransmålen oavsett hur dagen ser ut.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
• Erfarenhet av varuflöde och retail
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet varav minst 2 års arbetsledning för 5 personer eller fler
• God planeringsförmåga och ekonomisk förståelse
• Initiativrik och lösningsfokuserad
• God administrativ och digital kompetens
• God kommunikativ förmåga. Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av logistik eller lager
• Tidigare erfarenhet av sortiment och värdering inom second hand
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med arbetsintegration
• Vana att arbeta mot interna kunder och tillhandahålla service med hög kvalitet
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område (exempelvis mode, inredning, ekonomi, hållbarhet) eller likvärdig erfarenhet
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månader provanställning. Placering är på vår sorteringsanläggning i Hägersten, Västberga Industriområde, Stockholm. Rollen kräver närvaro på plats. Artikel2 har kollektivavtal.
ANSÖKAN
Vi ser fram emot att få din ansökan senast 14 juni 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan den sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in!
Skicka din ansökan till: rekrytering@artikel2.se
Ange följande referens när du ansöker: Arbetsledare Produktion
Genom att du skickar in din ansökan samtycker du till att Artikel2 behandlar dina personuppgifter och ansökningshandlingar till dess att rekryteringen är avslutad.
Frågor om tjänsten besvaras av Brian Kelly, generalsekreterare:brian.kelly@artikel2.se
070-082 20 50
OM OSS
Genom second hand, utvecklingssamarbeten och arbetsintegrering arbetar Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) för en värld som håller, på riktigt. Vi är en ideell organisation med kollektivavtal och 90-konto, som är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Artikel2 värdesätter en jämlik arbetsplats och uppmuntrar ansökningar från människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: rekrytering@artikel2.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Produktion". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Artikel 2 - Peace And Sustainability
Vretensborgsvägen 6 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Artikel2 Lager Och Kontor Kontakt
Brian Kelly brian.kelly@artikel2.se 070-082 20 50 Jobbnummer
9945294