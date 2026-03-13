Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Ljungby Visa alla svetsarjobb i Ljungby
2026-03-13
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi söker en erfaren svetsare till en av våra kunder i Ljungby.
Som svetsare på företaget kommer du att arbeta med praktiskt reparations och tillverknings arbete i produktionen.
Arbetet består av att laga sprickor och skador genom slipning och svetsning. Det är viktigt att du har god förståelse för svetsning och kan bedöma hur en svets ska se ut och hålla, inte bara utföra momentet. Det innebär också att svetsa komponenter, utföra kvalitetskontroller och hjälpa till i produktionsflödet. Metoden som används är främst MAG-svetsning med rörtråd.
Det är meriterande om du även kan MMA (pinne) och har erfarenhet av kolbågning men detta är inget krav då upplärning kan ske på plats. Arbetet är grovt och praktiskt, med både slipning och svetsning, och passar dig som är van vid grövre arbeten och inte rädd för att ta i.
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skiftProfil
Krav:
• Tidigare erfarenhet av svetsning (MAG rörtråd)
• Meriterande om du kan svetsa MMA
• Traverskort
• Truckkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9795782