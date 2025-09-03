Svetsare
Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på ett stabilt företag med trevliga kollegor och säker arbetsmiljö? Då är det kanske dig vi söker!
Du kommer att arbeta med unika produkter i mindre serier, vilket innebär ett varierande arbete.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Manuell svetsning, främst Mig och Tig
• Arbetet innebär svetsning av svartstål och rostfritt
• Efterbearbetning
• Ritningsläsning
Din profil
Är du noggrann, metodisk och ansvarstagande?
Vi tror att du har en utbildning motsvarande gymnasiets industriprogram kompletterad med svets utbildning.
Du har tidigare erfarenhet inom industriell svetsning.
• Du läser och talar flytande svenska då arbets- och säkerhetsinstruktioner är på svenska.
• Du är effektiv i ditt arbete, håller ett högt tempo och är samtidigt kvalitetsmedveten.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
• Truckkort är meriterande.
Som person är du positiv, pålitlig och social. Du trivs att arbeta självständigt men även i grupp och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Om tjänsten Tjänsten är en visstidsanställning hos Boge Kompetens och vår kund som arbetsplats. För rätt person finns stor chans till anställning hos kunden.
Uppdraget avser heltid, dagtid. 2-skift kan förekomma.Lön enligt avtal.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om oss
Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat! Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
